安大奇玩小紅書專欄／2026年小紅書還能做嗎？限制的是政策，不是跨平台的創作力
當平台被限制時，真正該留下來的是什麼
最近，「小紅書還能不能做？」成了我最常被問到的一句話。
我理解大家的焦慮。
畢竟，對很多創作者來說，小紅書不只是一個平台，而是一段投入時間、精力，甚至改變人生軌跡的累積。
但如果我們冷靜拆解這一波狀況，會發現——
問題的核心，其實不在小紅書，而在於我們怎麼看待「平台」這件事。
一、小紅書的限制，本質是政策問題，不是內容被否定
先把最重要的事說清楚。
目前小紅書在台灣面臨的，主要是政策層面的限制，而非平台本身否定創作者的內容價值。
這類限制，更接近於「使用與商業環境的調整」，而不是平台關門、內容失效。
實際觀察下來你會發現一個現象：
正在使用小紅書的人，短期內受到的影響，並沒有外界想像中那麼劇烈。
不少人仍然持續創作、正常瀏覽內容，
也有人選擇用不同方式，維持原有的使用習慣。
換句話說，
限制的是政策環境，而不是你在內容上的能力。
二、真正該問的不是「還能不能做」，而是「只會這一個嗎？」
我常反問學員一句話：
如果有一天平台真的變了，你還剩下什麼？
這不是唱衰平台，而是提醒每一位創作者——
把所有努力、流量與收入，壓在單一平台上，本來就是高風險行為。
政策會變、規則會調整、平台也會進化。
但唯一不變的，是你是否具備「能跨平台生存」的內容能力。
如果你的創作，只在某一個平台成立，
那問題不是平台限制，而是你的基礎還不夠穩。
三、會做精準內容的人，不怕換平台
這裡我想講一個最核心的觀念。
會做精準內容，就一定能吸引到精準的粉絲。
而這件事，適用在所有平台。
不管是小紅書、IG、抖音，
演算法邏輯看似不同，但底層邏輯其實一致：
• 平台都在找「能留下使用者」的內容
• 使用者都在找「懂我、說中我」的創作者
當你的內容夠精準：
• 你講的是對方正在經歷的事
• 你說的是他不敢說、卻一直在想的話
• 你提供的是他此刻真正需要的價值
那不管你站在哪裡，
對的人，都會被你吸引過來。
四、平台只是擴音器，內容才是磁鐵
很多人把流量起伏，歸因於平台政策、演算法調整、帳號限流。
但我看過太多實際案例證明：
內容越精準的創作者，反而越不怕平台變動。
因為平台的角色，本來就只是「擴音器」。
真正讓粉絲留下來、信任你、願意持續關注的，
是你一次又一次說中他內心的那句話。
當粉絲心裡出現這個念頭——
「她怎麼知道我在想什麼？」
那你在哪個平台，都只是「換一個地方被看見」。
五、與其恐慌，不如把這次當成一次升級
我一直相信一件事：
每一次環境變動，都是逼創作者升級的時刻。
真正能長期走下去的人，
一定不是最會鑽規則的那一個，
而是最早把「能力」放在「平台」前面的人。
如果你現在正因為小紅書的變化而感到不安，
請你記住這一句話：
你已經不是小白了。
你只是站在下一個舞台的門口。
平台會變，但你不必被帶走。
只要方向正確，努力就一定會有結果。
而這條路上，你從來都不是一個人。
安大奇玩小紅書│小檔案
安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。
過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。
安大奇相信：普通人也能靠內容改命。
因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。
想獲取更多小紅書課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營
延伸閱讀
安大奇玩小紅書專欄／小紅書被台灣限制一年！真正影響的不是平台，而是我們的眼界
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 79
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 小時前 ・ 4
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 76
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 164
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 81
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 253
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 93
UG飲料炎上風波續燒 聯發國際跌逾半根停板
[NOWnews今日新聞]北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，知名手搖飲料UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆因攜帶印有品牌Logo的飲料與花束引發爭議，昨（21）日也親上火線道歉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 25
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 640
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 118
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 26
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 274
斐陶斐回歸：學歷傲慢又回來了
我對高虹安的第一印象來自她在《面試郭台銘》一書中，鉅細靡遺描述全台首富與她見面時的場景，彷彿粉絲與偶像見面，粉絲是郭台銘。 第一次與郭台銘見面時，高虹安說她準備的自我簡介只有幾張照片：「是一種蘋果已故創辦人賈伯斯演講的style」。而郭台銘一見到她便從他家的餐桌「蹦蹦跳跳地衝過來」，臉上是「想不到的萌萌笑容」，對著她說：「高小姐你好，看你的樣子，不愧是北一女樂儀隊旗隊。」思想坦克Voicettank ・ 7 小時前 ・ 257