安大奇玩小紅書專欄／2026年，將是普通人翻身最快的一年？安大奇：唯有IP化才能挺過淘汰潮
AI 正在重寫職涯規則，而 2026 會把這件事放大十倍。真正能逆襲的，是能被看見的人。
2026 年，我敢斷定是普通人翻身最快的一年。
因為 AI 正在用我們無法想像的速度，重寫所有行業的規則。
真正被推到台前、得到最大紅利的，不是背景最好的人、不是最會講話的人、不是最會包裝的人，而是 願意開始、願意被看見、願意打造 IP 的普通人。
很多人問我：「安大奇，你為什麼對 2026 這麼有感覺？你到底看到了什麼？」
我必須說：這不是靈感，也不是運氣，更不是玄學。
而是我這17年在市場裡打滾、陪跑上千位學員帶他們從新手小白到月入破6位數、小紅書做五個不同內容賽道超過20 萬粉絲、再加上我從零開始創業、成立台灣第一家小紅書官方認證 MCN，並獲得認可到上海交通大學終身教育學系授課後，得到的一個非常清晰的結論——
2026，是「個人創業者時代」正式爆發的一年。
一個人＋AI，可以抵 10 個人。
這是殘酷與公平並存的時代。
殘酷的是：沒有 IP 的人，會被市場推著走。
公平的是：普通人第一次能真正靠「個人實力」改變人生。
而這，就是我為什麼敢斷定——
2026 是普通人逆襲最快的一年。
以下三件事，是我最想提醒你的。
1.2026年趨勢預言：
AI 會取代技能，但永遠取代不了「人」——
能被看見的人，才會留下來
過去，市場比的是專業誰強、履歷誰漂亮、誰讀過什麼學校。
但 AI 出現後，這些遊戲規則正在被洗掉。
你會寫文案？AI 一秒寫十篇。
你會剪影片？AI 三秒完成。
你會做報告？AI 自動化排版。
可是你有沒有發現——
AI 再強，還是沒有「靈魂」。
它不能告訴你：
你是怎麼走過人生的低谷？
你是怎麼帶著孩子重新站起來？
你怎麼做選擇、怎麼做決定、怎麼面對挫折？
AI 可以模仿你的語氣，
但永遠複製不了你的人生。
這就是為什麼我說：
技能會被平價化，但“人”會被溢價化。
越真實的人，越值錢。
未來留下來的，不是最聰明的人，
而是最能讓人產生「信任」的人。
2.2026年趨勢預言：
個人創業者時代被正式推動——
一個人＋AI = 一間公司
AI 真正改變世界的地方不是「搶走工作」，而是：
AI 讓一個普通人擁有過去十個人的能力。
現在一個人就能做到：
行銷
客服
資料分析
剪影片
圖像設計
社群經營
產品企劃
行銷漏斗架構
數位營運
你只需要：
一台手機
一個 AI 助手
一個方向
一個能被看見的 IP
你就有能力成立一間「迷你版公司」，而且速度比任何團隊都快。
以我自己為例：
我剛開始不是什麼名人，也不是什麼業界大神。
我只是每一天記錄生活、記錄創業、記錄怎麼帶孩子、記錄我如何把內容變成收入。
結果：
一個人做出五個賽道帳號並都成功變現
成立台灣第一家小紅書官方認證 MCN
帶領上千萬學員成功翻身的導師
與上海交大合作授課
不是因為我最厲害，而是因為我比別人更早理解：
未來不是公司贏，而是個體贏。
越早打造 IP，越早吃到紅利。
3.2026年趨勢預言：
IP 將成為普通人最便宜、最強大的「護城河」
什麼叫「護城河」？就是一種「你有我沒有辦法複製」的競爭力。
而 IP 是所有護城河裡最便宜、最容易、最普通人友善的一種。
為什麼？
因為 IP 會讓你：
有被看見的機會
有被選擇的資格
有跨界合作的可能
有自己的產品線
擁有信任資產
不怕市場變動
不會被 AI 替代
更重要的是：
IP 會讓你未來的收入，不再只靠一份工作，而是靠你這個人。
這就是我陪跑學生一年後最大的感觸：
最能翻身的，不是最會的人，而是最願意被看見的人。
安大奇給你的結語：
2026 是分水嶺，是挑戰，也是普通人最公平的一次機會
如果你此刻感到迷惘、不安、害怕、擔心、沒有自信——
請你相信我，不是你不夠好，而是你還沒讓世界看見你。
未來不是「誰最好」贏，而是「誰最能被理解」贏。
你開始記錄，你就開始有力量；
你開始分享，你就開始有影響力；
你開始被看見，你就開始有價值。
2026 年會是一道門。
門的另一邊，是願意開始的你。
願你在最混亂的年代，擁有最穩定的護城河——
你的 IP，你這個人，你的故事。
安大奇玩小紅書│小檔案
安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。
過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。
安大奇相信：普通人也能靠內容改命。
因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。
