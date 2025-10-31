安大略機場增加每日直飛北加州航班

安大略國際機場（ONT）近日宣布，阿拉斯加航空集團將開通飛往舒爾茨-蘇諾瑪縣機場（Charles M. Schulz-Sonoma County Airport，代號STS）的服務，這將成為安大略國際機場通往北加州的第五個直飛航班。

這條每日直飛航線將於2026年3月18日開通，屆時舒爾茨-蘇諾瑪縣機場將成為安大略國際機場的第31個直飛目的地。舒爾茨-蘇諾瑪縣機場位於北加州聖塔羅莎（Santa Rosa），機場以知名連環漫畫「花生」作者查爾斯舒爾茨命名，他曾在蘇諾瑪縣居住多年。機場位於加州葡萄酒鄉核心地帶，距離金門大橋以北55哩。從安大略國際機場飛往北加州其他機場的每日直飛航班包括：沙加緬度國際機場（SMF）、舊金山國際機場（SFO）、聖荷西機場（SJC）和奧克蘭國際機場（OAK）。

阿拉斯加航空公司收入管理與網絡規畫副總裁Kirsten Amrine表示，「我們很高興在安大略增加一條每日全年運營的蘇諾瑪縣聖塔羅莎航線，這將連接加州兩個充滿活力的地區。」她說，「這條新航線將補充我們從安大略飛往西雅圖、波特蘭和檀香山的已有航班，為南加州旅客提供更多選擇和便利。」

安大略國際機場管理局（OIAA）董事會主席Alan D. Wapner表示，「作為我們的重要合作夥伴，阿拉斯加航空與我們合作已超過40年，此次新增航班將為南北加州之間的旅客提供快捷、便利、穩定的出行方式。」

安大略–聖塔羅莎（ONT–STS）航線將由巴西航空工業公司（Embraer）ERJ-175客機執飛，共配備76個座位，其中包括12個頭等艙、16個特選經濟艙和48個經濟艙座位。

目前，阿拉斯加航空集團在安大略國際機場提供飛往西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle–Tacoma International Airport)、波特蘭國際機場和檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）的直飛航班服務。自 2026年1月7日起，阿拉斯加航空將新增飛往愛達荷州波伊西機場（BOI）的每日航班。

