安大略機場感恩節旅客量創新高 航班座位供應增9％

安大略國際機場（ONT）預計將在今年感恩節假期迎來創紀錄的旅客量，將有超過23萬4000名旅客經由ONT機場出行。（記者張宏／攝影）

作為南加州的重要門戶，安大略國際機場（ONT）預計將在今年感恩節假期迎來創紀錄旅客量。官方預計21日至12月1日，將有超過23萬4000名旅客經由ONT出行，比去年同期成長4.2%。這一客流量激增，凸顯安大略國際機場在旅遊旺季對區域旅遊業發展和經濟活力的重要作用。

據目前航班時刻表，安大略機場在感恩節期間座位供應量，將比2024年增加9%，反映航空公司信心增強及旅客需求上升。雖客運量增幅略顯溫和，部分原因是由於近期聯邦政府停擺導致航班延誤，一些旅客調整出行計畫，但假日客流量仍保持上升趨勢。預計客流量最高的單日是30日（周日），預計將有近2萬4700名乘客，緊隨其後的是26日（周三）和12月1日（周一）。

廣告 廣告

感恩節假期帶來的客流高峰推動ONT 2025年客運量預期，預計全年旅客吞吐量將超過700萬人次，這將是自2016年機場回歸地方管理以來最高的年度客流量。截至10月，已有超過590萬旅客使用該機場，比去年同期略微增加0.6%。對客運量詳細分析揭示不同趨勢，國內旅行略微下降0.7%。截至目前，2025年國內旅客人數略高於540萬人次，而國際旅行則強勁增長21%，其中僅10月國際旅客人數就激增61.3%，表明安大略機場對國際遊客的吸引力日益增強。

2025年10月，安大略機場旅客量超過60萬人次，與去年同期持平。國內旅客略有下降，而國際旅客數量則顯著增加。航空公司正積極應對，在感恩節假期高峰到來之前增加座位運力，假日期間共提供30萬5970個座位，同比增長9%，確保旅遊客流順暢流動。

更多世界日報報導

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元