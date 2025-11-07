安大略3死車禍 肇事司機遭控重大過失致死

兩周前在安大略（Ontario）10號公路造成三人死亡、多人受傷的八車連環相撞重大車禍肇事案，6日開庭預審。根據聖伯納汀諾縣檢察官辦公室消息，被告、非法入境卡車司辛格（Jashanpreet Singh）體內未檢出毒品或酒精成分，原來的重罪酒駕（DUI）指控撤銷，案件焦點改為「重大過失致死」。

21歲的辛格6日上午在翻譯協助下，在聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場高等法庭過堂，他身穿橘紅色囚服，頭戴白色頭巾，雙手上銬。

廣告 廣告

檢方指出，辛格原先被控在藥物影響下駕駛、造成三人喪生及多人嚴重身體傷害等多項重罪，他10月24日過堂時時表示不認罪。基於檢方在送驗血液樣本中未檢出毒理物質，檢方已修正起訴內容，改以三項「重大過失致死罪」及一項「危險駕駛致特定傷害罪」起訴，不得保釋。

這起重大車禍發生在10月21日下午1時10分左右，地點在10號公路西向、接近15號公路匝道口。根據加州公路巡警調查，當時路段車流減速，辛格駕駛的半掛卡車卻未及時煞車，猛撞前方車隊，引發連環追撞，波及八部車，其中四部為商業車。三名死者包括一名卡車司機Jaime Flores Garcia，其餘兩人為安大略Mt Zion教會的Clarence和Lisa Nelson夫婦。

目擊者形容現場「如爆炸般巨響」，「車子被擠壓成一團金屬，幾乎無法辨識」。除三人當場死亡外，事故還造成多人受傷送醫，並因燃油外洩引發危險物質處理，現場一度關閉多條車道，交通封閉數小時。

除刑事責任外，辛格的移民與就業身分也成為爭議焦點。聯邦國土安全部（DHS）證實，辛格為印度籍非法入境者，他2022年自美墨邊境入境，2023年4月獲得加州商用卡車駕駛執照，該證件有效期原定至2026年，後再得以延長至2030年。

更多世界日報報導

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

年近50歲沒有任何退休儲蓄？幾個簡單方法幫助扭轉局勢

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事