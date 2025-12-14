安妮尼泊爾蓋學校還親飛杜拜 許願下一站越南、俄羅斯

【緯來新聞網】藝人安妮和金雲、蔡衣宸今（14日）出席新北市政府社會局舉辦的「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」，安妮先前便透露自己正為一件「很重要的事」全力準備，今公開這半年來已與尼泊爾政府接洽將在當地蓋一間藝術學校，而下一站可能會是越南，再來也許會回到自己的家鄉俄羅斯。她感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」

安妮這半年來已與尼泊爾政府接洽將在當地蓋一間藝術學校。（圖／新北市政府提供）

她也喊話，希望有更多人願一起投入，不論是企業或者願意投身公益的藝術老師。為了推動公益藝術學校，她更不遺餘力，獨自飛往杜拜，拜訪製作公司，分享自己的公益計畫，雖然過程顛簸，仍成功獲得支持。她分享，時尚與公益是她最熱愛的兩件事，看見身心障礙者即便在身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她深受感動，也直言要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」



同場出席的啦啦隊女神蔡衣宸也坦言，至今每一次站上舞台，內心仍需要做足準備。她表示，看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，「現在網路社群太發達，大家很容易放大自己的缺點、拿自己跟別人比較，反而不敢做自己。」但透過今天這場走秀，彷彿讓她重新找回站上舞台的初衷。

安妮和金雲、蔡衣宸出席新北市政府社會局舉辦的「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」。（圖／新北市政府提供）

蔡衣宸也分享，上個月剛完成威剛尾牙主持工作，這也是她人生中的活動主持處女秀，坦言當時非常緊張，所幸搭檔主持阿翔不斷鼓勵她、適時接話，在台下也給予許多建議與支持，讓她十分感激。



新生代演員金雲則表示，先前他在電視劇《看見愛》中飾演聽障看護員，今日參與走秀的其中一位身心障礙者，正是當初劇組田野調查時的老師，再次看到對方站上舞台努力演出，讓他直言這些經驗都是非常珍貴的學習與養分。

金雲再度遇到拍攝電視劇《看見愛》時飾演聽障看護員的老師。（圖／新北市政府提供）

隨著聖誕節即將到來，三位藝人也分享各自的節日計畫。安妮笑說，過去幾個月幾乎都在為藝術學校奔波，還沒時間好好規劃，但熱愛香水的她，今年特地學習調香，親自調製三款香味，推出香水、蠟燭及擴香的聖誕禮盒，希望在這個溫暖的節日裡與粉絲分享心意。蔡衣宸則開心表示，已和好友相約交換禮物、共度佳節；金雲則笑稱自己比較少過節，不過聖誕節前他特別換了新髮色，今天頂著一頭金髮亮相，希望用全新造型迎接新的一年。



此外，久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化特別現身，以多首經典與新歌〈追夢〉為活動獻聲。新生代演員金雲因在戲劇《看見愛》飾演聽障角色受矚目，入圍金鐘最具潛力新人獎，日前更親身挑戰輪椅障礙賽，深入了解障礙者日常。來台14年的藝人安妮投入公益多年，更計畫在偏鄉籌建藝術學校。啦啦隊女孩蔡衣宸則以行動支持，希望用自身影響力帶動更多關注。開場舞由台灣運彩紅運少女珈珈以光之精靈意象帶來現代舞表演，與走秀者鄭自強合作共舞呈現主題。



今於新北市政府大禮堂舉行「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」，30 位身心障礙者，從 2 歲到 78 歲，與導盲犬一起踏上《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，共同完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。創作歌手鄭智化獻唱鼓勵追夢，熱心參與公益的藝人金雲、安妮、蔡衣宸到場看秀支持，希望大眾重視身心障礙者權益，打造無障礙、共融的友善社會。

