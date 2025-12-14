安妮曝超狂新身分！投身公益「尼泊爾蓋學校」親揭下一步

藝人安妮14日出席新北市政府社會局舉辦的《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》活動，直言時尚與公益是她最熱愛的兩件事，看見身心障礙者即便在身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她深受感動，也直言要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」談到公益，安妮先前便透露自己正為一件「很重要的事」全力準備，也首度公開心中的人生目標，希望在世界各地創辦公益性質的藝術學校。她計畫邀請來自不同國家的師資，讓孩子能在同一個空間中學習各國文化與藝術，也將以創辦人的角色推動計畫。

安妮（左起）、金雲、蔡衣宸14日出席《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》活動。（圖／新北市政府社會局提供）

安妮進一步分享，這半年來已與尼泊爾政府接洽，下一站可能會是越南，再來也許會回到自己的家鄉俄羅斯。她感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」希望有更多人願一起投入。為了推動公益藝術學校，她更不遺餘力，獨自飛往杜拜去拜訪製作公司，分享自己的公益計畫，雖然過程顛簸，仍成功獲得支持。

安妮近年投身公益。（圖／新北市政府社會局提供）

同場出席的啦啦隊女神蔡衣宸也坦言，至今每一次站上舞台，內心仍需要做足準備。她表示，看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，「現在網路社群太發達，大家很容易放大自己的缺點、拿自己跟別人比較，反而不敢做自己。」但透過這場走秀，彷彿讓她重新找回站上舞台的初衷。

蔡衣宸也分享，上個月剛完成威剛尾牙主持工作，這也是她人生中的活動主持處女秀，坦言當時非常緊張，所幸搭檔主持阿翔不斷鼓勵她、適時接話，在台下也給予許多建議與支持，讓她十分感激。

新生代演員金雲則表示，先前他在電視劇《看見愛》中飾演聽障看護員，參與走秀的其中一位身心障礙者，正是當初劇組田野調查時的老師，再次看到對方站上舞台努力演出，讓他直言這些經驗都是非常珍貴的學習與養分。

鄭智化演唱〈追夢〉。（圖／新北市政府社會局提供）

隨著聖誕節即將到來，3位藝人也分享各自的節日計畫。安妮笑說，過去幾個月幾乎都在為藝術學校奔波，還沒時間好好規劃，但熱愛香水的她，近來特地學習調香，親自調製3款香味，推出香水、蠟燭及擴香的聖誕禮盒，希望在這個溫暖的節日裡與粉絲分享心意。蔡衣宸則開心表示，已和好友相約交換禮物、共度佳節；金雲則笑稱自己比較少過節，不過聖誕節前他特別換了新髮色，希望用全新造型迎接新的一年。

此外，久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化特別現身，除演唱多首經典歌曲，也獻唱新歌〈追夢〉。

