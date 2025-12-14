安妮杜拜找金主！為「這事」砸畢生積蓄 感情動向全說了

安妮計畫在偏鄉籌建藝術學校。新北市政府社會局提供

安妮、金雲、蔡衣宸今（14日）出席「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」身心障礙者走秀活動，安妮投入公益多年，更計畫在偏鄉籌建藝術學校，「人生目標就是要在全世界開公益藝術學校，打算從尼泊爾開始。」為此她積極尋找師資、資金，「下一個是越南，才是回到俄羅斯，至少需要一年的時間，我現在賺的錢幾乎都是放在這個計畫，也找了很多企業支持。」

安妮（左起）、金雲、蔡衣宸現身看秀。新北市政府社會局提供

安妮來台14年，去年宣布拿到台灣護照，然而她先前卻透露已經買好單程機票，受訪時她透露，這陣子自己都在忙蓋藝術學校，打算從尼泊爾著手，當地政府會給她一塊地，這個大計畫將從明年開始，她為此到處尋找資源，還到杜拜認識當地最大電視台的老闆，連畢生積蓄都一併投注，被問到有沒有遇到杜拜王子，她說自己都在忙自己的行程，實在沒有時間想愛情。

廣告 廣告

金雲一頭金髮現身。新北市政府社會局提供

金雲過去曾在戲劇《看見愛》飾演聽障角色，今天出席活動格外有感，「今天來是滿好的學習，對演員來說是很好的養分。」而他頂著一頭金髮現身，也笑說是想要換新髮型，好讓新年有個新氣象，「上次漂頭髮已經2、3年前，就是很開心。」至於同公司藝人王品澔先前因為奶奶肺積水，緊急送院，心情受到影響，他也表示有主動關心，「他本人的狀態很好，他很勇敢正向過每一天，這是可以跟他學習的地方。」

蔡衣宸11月底挑戰主持尾牙。新北市政府社會局提供

蔡衣宸個性害羞內向，11月底才挑戰主持尾牙，有別於啦啦隊應援表演，開口說話讓她特別緊張，「一千多人的場合很多人了，我在球場比較不會拿麥克風講話，主持搭檔是阿翔哥，他台前台後都很照顧我，眼神會給肯定，下台也會給我建議，學到滿多的。」而同隊啦啦隊學姐啾啾先前和棒球好手陳晨威登記結婚，她也笑說：「會很想談戀愛！看到消息很激動，我先看到經紀人限動，趕快傳訊息給她說恭喜，期待婚禮到來！」



回到原文

更多鏡報報導

向佐痛哭人性複雜！向太直言：在哭他自己笨 認了「有錢」肯定對兒保護

坣娜病逝前失聲、失明！在老公薛智偉手中離開 甜蜜戀愛過程曝光

歐陽龍送別坣娜「特別心痛」！喊話薛智偉這件事：以告她在天之靈