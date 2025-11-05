安妮獲頒亞洲模特兒之星謝台灣

來自俄羅斯的伊林娛樂藝人安妮，日前在韓國江原道舉辦的韓國「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，獲頒「Model Star Award」模特兒之星。

安妮致詞時特別感謝台灣，「台灣，我摯愛的家，一個接納我、給我成長空間，讓我有機會展現熱情自我，同時參與有意義的事」。本月生日的她開心表示，獎項不僅是她來台第14年的成績單也是她最棒的生日禮物。

安妮近年致力公益，推動在世界偏鄉設立藝術學校，希望全球更多有夢想的孩子有機會學習跳舞、畫畫、唱歌等才藝，安妮致詞時不忘大力宣揚慈善，「我像夢一樣站在這裡，但也體悟到責任重大，藝人透過聲量和影響力，可幫助他人散播愛」，她感謝伊林娛樂，感謝所有陪伴她經歷這段旅程的所有人，讓她有能力回饋給社會。