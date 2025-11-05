安妮赴韓獲「模特兒之星」大獎 感動謝：台灣是我摯愛的家

安妮在「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，一舉奪下國際級的「Model Star Award」大獎。（圖／伊林娛樂提供）

來自俄羅斯的伊林娛樂藝人安妮，日前赴韓國江原道，出席「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，一舉奪下國際級的「Model Star Award」（模特兒之星獎項），為台灣爭光。安妮在台上以流利英文致詞，將榮耀歸於台灣：「台灣，我摯愛的家，一個接納我、給我成長空間，讓我有機會展現熱情自我。」

適逢本月生日的安妮，將此獎項視為「演藝成績單，也是最棒的生日禮物」。她感謝伊林娛樂及所有支持者，讓她有機會回饋世界。近年來，安妮致力於公益，推動在全球偏鄉設立藝術學校，致詞時更宣揚慈善理念：「藝人透過聲量和影響力，可幫助他人散播愛。」

伊林璀璨之星女模特兒冠軍曹文綺（右）赴韓獲「品牌獎」，左為男模饒語書。（圖／伊林娛樂提供）

儘管行程倉促，安妮仍以最佳狀態出席，她透露這趟是「空中飛人」行程，一下飛機便需再搭車4小時，為此她還特別在台灣先學好妝髮造型。

此外，一同受邀出席的還有「2025伊林璀璨之星」模特兒組男女冠軍饒語書、曹文綺，其中曹文綺更獲得「亞洲品牌模特兒大獎」，展現台灣新秀的國際潛力。安妮表示，全家人的努力都獲得肯定，讓她感到非常驕傲，近期她也將以妹妹Lena（旅遊YouTuber，入圍走鐘獎6項）的助理身分，陪伴她走紅毯。

