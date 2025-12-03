「安娜啦？」阿北騎車鑽夾縫聽到喇叭怒停車開嗆 聽到「不是叭你」以為沒事回家接到罰單

阿北騎車鑽夾縫聽到喇叭停車開嗆，聽到「不是叭你」以為沒事回家接到罰單。翻攝WoWtchout分享平台

屏東縣長治鄉上月發生一起交通違規事件，一名中年男子騎機車載妻子行經德和路時，在停等紅燈的車陣中從內側車道騎到外側車道，剛好後方自小客車按鳴喇叭示意前車起步，但男子誤以為汽車駕駛是針對自己，竟將機車直接停在車道中下車對駕駛怒嗆：「安娜啦（台語：怎麼樣）？」遭後車駕駛全程錄下並檢舉，屏東縣警局交通隊據報後認定機車騎士已違反《道路交通管理處罰條例》第43條規定，將依法開罰。

事件發生在上月中旬某日下班時間，這名中年男子騎著重型機車後載妻子，行經屏東縣長治鄉德和路東往西方向車道。舉發影片顯示，當時汽車駕駛眼見前方十字路口燈號已經轉綠，前面的保時捷休旅車還是文風不動，於是按了一下喇叭。

沒想到，就在駕駛按下喇叭時，這名騎機車的中年男子剛好鑽進兩車間縫隙，從內側車道騎至外側車道。一聽到喇叭聲，男子不顧當時位在慢車道中央，竟直接停下車走到後車駕駛座車窗旁，怒嗆「安娜啦？」後車駕駛則解釋「我叭前面那台車啦！他綠燈還不走，不是叭你啦！」機車男才悻悻然離開，渾然不知後車駕駛已另行拍照，檢舉他路中亂停機車。

屏東縣警局交通隊指出，接獲檢舉後立即檢視影片，認定機車騎士的行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，將開單舉發，依法可罰款6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣車牌6個月。

屏東縣交通隊呼籲所有駕駛人，行駛中務必遵守交通安全規則，非遇突發狀況，不得任意在車道中暫停，更不應因一時情緒做出針對性阻擋行為，不僅讓自己身陷危險，也嚴重危及其他用路人的安全。



