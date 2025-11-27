安宏生醫受邀ACS發表AI新藥突破

【記者柯安聰台北報導】安宏生醫受邀參與ACS Publications美國化學會在台主辦之「鏈結台灣生技－ACS Publication助力Drug Discovery」主題會議。安宏生醫日前宣布台灣首款AI生成藥物AH-001於美國完成一期臨床試驗，並於27日會議中由科學長陳淑貞博士分享AI在藥物探索領域的實際應用案例與研發成果，展現台灣在新藥科技創新上的研發實力。



陳淑貞博士引用Deep Pharma Intelligence最新資料指出，截至2024年底，全球已有121項AI驅動的新藥研發計畫，其中超過九成進入一期及二期臨床試驗階段。此趨勢顯示，AI雖尚未全面推動新藥上市，但已深度融入早期研發核心流程，成為加速候選藥物設計、提升研發效率的重要動能。









會中陳博士亦分享公司於全球合作上的策略與成果，包括與國際藥廠的研發合作、加入AI科技領導者輝達（NVIDIA）的新創鏈結計畫，以及近年於美國化學會期刊與國際會議發表的AI加速新藥研發研究成果。透過共享資源、技術與跨域專業，本公司持續推動新藥研發效率提升，為全球生技產業創造更多創新機會。



陳淑貞博士表示，此次受邀參與ACS Publications會議深具意義，不僅展現台灣在AI新藥領域的研發能量，也強化與國際學術界及產業界的交流合作。他補充，本公司將延續國際鏈結策略，深化跨領域合作，以AI作為驅動創新的核心動力，持續提升台灣生技在全球新藥開發舞台的能見度與影響力。



美國化學會出版部大中華、東南亞及大洋洲市場與商務拓展高級經理鄧永剛先生表示，此次在台舉辦「鏈結台灣生技」主題活動，旨在促進國際學術界、產業界與台灣生技生態系之間的深度交流。他強调，人工智慧（AI）正迅速重塑全球藥物研發模式，而台灣在生技研究能量、產業饰局及創新應用等方面的進展，已引起國際學術與產業界的密切關注。（自立電子報2025/11/27）