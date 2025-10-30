安宏雄性禿新藥AH-001完成美國一期臨床試驗
【記者柯安聰台北報導】安宏生醫專注於創新小分子與蛋白質降解藥物研發，自主AI藥物設計平台開發的創新候選藥物AH-001，已於美國順利完成一期臨床試驗。試驗結果顯示，受試者在所有劑量組別中皆展現良好的安全性與耐受性，且未觀察到任何藥物相關不良反應。此項成果不僅代表台灣首款AI生成的新藥成功通過臨床人體試驗，更進一步驗證本公司AI技術平台在新藥設計效率與臨床可行性上的領先優勢。
AH-001為一款新型小分子蛋白質降解劑，採局部外用方式，能選擇性降解與雄性禿相關的雄性荷爾蒙受體（Androgen Receptor; AR），從源頭阻斷落髮病理機制。臨床前研究已證實其具優異的安全性與療效潛力；美國一期臨床試驗進一步確認，AH-001在健康受試者及雄性禿患者中均展現良好的安全性與局部耐受性。相較於傳統口服荷爾蒙抑制藥物，AH-001可有效避免性功能下降、荷爾蒙失衡等全身性副作用，展現更高的使用便利性與安全性，為後續劑量優化與療效驗證試驗奠定堅實基礎。
雄性禿是全球最普遍的慢性落髮疾病，依據國際植髮醫學會(ISHRS)的報告指出，約50% 的男性在50歲前出現不同程度落髮，約40%女性則在產後及更年期後受影響。隨著生活型態改變與環境壓力加劇，落髮問題有年輕化趨勢，越來越多20至40歲族群面臨外觀焦慮與自信受損挑戰。
目前臨床可用的藥物如柔沛（Finasteride）與落健（Minoxidil）已上市逾20年，但僅約3至4成患者對現有治療表示滿意，滿意度低的主要原因包括：
1. 需長期使用方能維持效果，停藥後多數患者數月內即復原至原狀。
2. 口服藥物可能導致性功能下降、憂鬱等副作用。
3. 外用製劑常引起頭皮刺激或其他部位多毛症。
4. 女性患者可用藥物選擇有限。
因此，市場亟需具創新機制、安全性高且可長期使用的新型治療方案，而AH-001的開發正是為回應此未被滿足的醫療需求。
AH-001採用AI生成式藥物設計，以蛋白質降解為核心策略，專一性清除雄性荷爾蒙受體（AR）蛋白，展現高度選擇性、安全性與局部應用便利性，此藥物有望成為20至50歲重視外觀、自信與職場形象族群的全新治療選項。
AH-001的目標市場為最常見的掉髮問題，又稱為雄性禿。雄性禿治療市場規模龐大，根據國際市調報告Grand View Research，全球潛在市場規模估計以複合年增長率8.45%成長至2030年達47.6億美元。本公司目前正積極規劃二期臨床試驗，並同步展開全球授權與策略合作洽談，加速產品的臨床與商業化進程。
董事長暨執行長林助強表示，AH-001通過美國一期臨床試驗，證實AI生成藥物不僅在設計階段展現創新，更能在臨床試驗中實現安全與可行性。這是AI新藥研發的重要轉捩點。安宏將加速推進AH-001進入第二期臨床試驗，並積極拓展國際合作，讓這款台灣AI創新藥物在全球市場發揮更大價值。（自立電子報2025/10/30）
其他人也在看
安宏台灣首款AI生成新藥臨床告捷 啟動全球授權與二期試驗布局
安宏生醫30日宣布，自主開發的AI生成創新藥物 AH-001 已順利完成美國一期臨床試驗，結果顯示在所有劑量組別中皆具良好安全性與耐受性，未出現任何藥物相關不良反應。這是台灣首款AI設計新藥成功通過人體臨床試驗，後市備受關注。中時財經即時 ・ 15 小時前
陳駿季主持非洲豬瘟中央災變中心記者會（3） (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心30日下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，指揮官、農業部長陳駿季（圖）表示，如果順利度過第2及第3階段檢測，達到清零目標，就會開始執行解禁，中央社 ・ 15 小時前
用陪伴守護長者的心理健康 是給長者最珍貴的禮物
【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著年齡增長，長者除了面臨身體機能退化，心理孤獨、社交隔離及角色轉變帶來的挑戰也日益顯著。衛生福利部草屯療養院社工師陳玉曉表示，陪伴是送給長者最珍貴的禮物，節日期間，家人應多花時間與長者互動，傾聽他們的心聲分享生活點滴；若因距離或時間無法常見面，也可以透過電話或視訊保持聯繫，溫暖他們的心靈。 穩定陪伴有助預防長者憂鬱 怎麼做？三提要如下 陳玉曉社工師提醒，隨著年齡增長，長者除了身體健康，更需要心理關懷與家庭支持。穩定的陪伴與情感連結，有助預防憂鬱與孤獨，提升生活滿意度與幸福感，因此家人與照顧者應給予更多理解與實際關懷。她建議可特別留意以下三個重點： 一、關注心理變化，及早介入協助：長者在面臨退休、失去伴侶或健康退化時，常會出現焦慮、憂鬱等情緒反應。家人與照顧者應細心觀察情緒變化，鼓勵長輩表達內心困擾，必要時可尋求社工師、心理師等專業協助，以維持心理健康並提升生活品質。 二、促進家庭支持，強化情感連結：家庭是長者最重要的情感支持來源，節慶時刻更是促進家庭互動與溝通的好機會。建議年輕世代多花心思關心長輩的生活與健康，主動傾聽他們的經驗與想法，有助促進代間理解，健康醫療網 ・ 15 小時前
非洲豬瘟中央災變中心第42次會議後記者會 (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心30日下午在防檢署召開第42次會議會後記者會，農業部獸醫所長鄧明中（左起）、畜牧司長李宜謙、防檢署動物防疫組長林念農、防檢署署長杜麗華、農業部長陳駿季、環境部環管署副署長劉瑞祥、衛福部食藥署簡任技正廖姿婷等人出席。中央社 ・ 15 小時前
從加州到台灣 美國米展現多元風味與穩定
[NOWnews今日新聞]近年來美國稻米在國際市場上表現亮眼，其高品質獲得國際高度認可，美國稻米的生長環境潔淨，農藥與化學使用均受到嚴格控管，而美國農業部制定的稻米品質標準也在全球廣泛引用。美國稻米米...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
嘉義市11/1起流感及新冠疫苗二階段開放接種
(記者廖建智嘉義報導)自11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可同時接種流感及新冠LP.8.1疫苗，今年度民眾接種疫苗情形相當踴躍，嘉義市政府...自立晚報 ・ 12 小時前
防檢署說明非洲豬瘟防疫強化措施 (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心30日下午在農業部防檢署召開記者會，防檢署動物防疫組長林念農（中）會中說明第2輪防疫強化措施內容。中央社 ・ 15 小時前
「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！喜獲女兒命名全是愛
「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！喜獲女兒命名全是愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
玉山銀行青年/青少年射箭訓練營 日本射箭傳奇跨海授課
財經中心／唐詩晴、李奇 桃園報導致力推動射箭運動的玉山銀行，與中華射箭協會，在30號舉辦射箭青年/青少年訓練營，還特別聘請到射箭生涯邁入51年的日本射箭傳奇山本博，跨海來台擔任講師，山本博也勉勵台灣選手，絕對會不藏私，幫學生上課，期許台灣學生，比日本學生更快拿到金牌。民視財經網 ・ 15 小時前
「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000
中部中心／張家維 南投報導南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 警勸不聽遭法辦 (圖/翻攝畫面)30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。婦這次「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 也曾到銀行理論過 (圖/翻攝畫面)警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。南投婦持菜刀大鬧銀行 稱存款少4000元 遭警制伏法辦 (圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：南投婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千大鬧遭警制伏 更多民視新聞報導苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品台中大雅移工命案 持刀砍死同鄉越籍男聲押禁見民視影音 ・ 15 小時前
「地表最強颶風」橫掃 重創牙買加及古巴 至少30死
被稱為「今年地表最強的颶風」美莉莎，接連侵襲牙買加跟古巴後，繼續穿越巴哈馬群島。颶風橫掃過後，牙買加跟古巴都出現嚴重災情，目前知道已經造成 至少30人死亡。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
泰合TAH3311正式申請歐洲藥證 全球首款Apixaban口溶膜拚攻抗凝血市場
泰合（6467）宣布，已於中歐時間10月30日正式向歐洲藥品管理局（EMA）提交旗下新藥 TAH3311 的歐洲上市許可申請（MAA），此為全球首款Apixaban口溶膜劑型，象徵公司產品正式進軍歐洲市場，並在全球抗凝血用藥領域邁出重要一步。中時財經即時 ・ 14 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 16 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前