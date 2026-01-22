安定區公所關懷災害潛勢保全戶 提醒保暖及用火安全與避免一氧化碳中毒

安定區長陳仁偉率公所團隊關懷轄內災害潛勢保全戶，提醒保暖及用火安全與注意通風，避免一氧化碳中毒。（記者李嘉祥攝）

強烈大陸冷氣團再度來襲，臺南市區低溫約14度左右，安定區長陳仁偉22日特率領區公所團隊至轄內保全戶家中關懷，除親切慰問外，並致贈禮盒等物資表達公所對長輩的關懷之意，也提醒注意保暖與用火安全，並祝福所有長者新的一年都能健康平安，安心過好年。

陳仁偉區長提醒保全戶與長輩，近日早晚溫差大容易著涼，且寒流來襲時用火用電機率增加，窗戶也常緊閉，除須特別注意保暖外，也特別叮嚀使用熱水器或暖爐時務必注意通風與安全，避免發生火災及一氧化碳中毒等意外事故，同時呼籲有心血管疾病及高齡者，在寒流來襲時應提高警覺，留意日夜溫差變化。