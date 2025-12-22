安定民心！台中警加強「護童勤務」 守護學童上下課安全

【記者鮮明／台中報導】北車、北捷中山站發生隨機殺人事件共造成4死11傷，引發社會關注，台中市警局考量國小學童於上下課時段校園周邊人潮聚集 ，且學童自我保護能力相對不足，今（22日）起加強「護童勤務」，透過增加見警率與即時應變準備，守護學童通學安全，讓市民安心。

台中市警局婦幼隊表示，國小學童於上、放學期間，多集中於校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，學童往往難以即時因應。

為提升整體安全防護，本局15個分局已各依轄區特性與學校分布情形，於重點時段加強校園周邊警力部署，結合巡邏、定點守望、交通疏導與機動應變作為，全面提升見警率、強化可疑對象盤查與現場應處能力，讓孩子在上、放學途中能清楚感受到警方守護，也讓家長安心。

東勢警分局也特別結合豐原客運於車站周邊進行警力展示，透過警用機車、巡邏車及制服警力的可見性，提高嚇阻效果，展現警方守護市民安全的決心。

東勢警分局長蘇玉坪表示，市民及學童安全是警方重要責任，未來將持續結合相關單位，滾動式調整勤務規劃，並透過警力展示與宣導並行的方式，讓市民安心、學童放心。

警方提醒家長與學童，平時可加強基本自我保護觀念，學童於上、放學途中發現可疑人事物，若感覺不安應保持適當距離，並立即向周遭老師、導護志工或警察人員反映，亦可就近進入貼有「愛心服務站」標示的商店、超商請求協助，避免獨自應對，確保自身安全。

台中市警一分局員警在忠孝國小執行護童勤務，引導學童過馬路。民眾提供

豐原分局員警於富春國小執行護童勤務。民眾提供

清水分局員警於北勢國小執行護童勤務。民眾提供

