安定海寮社區邀長輩及志工帶學童種芝麻 體驗農夫辛勞與地方特色產業

▲安定海寮社區邀長輩及志工帶學童下田種芝麻及收成，體驗農夫辛勞與更瞭解地方特色產業。（記者李嘉祥攝）

為讓地方人瞭解地方事，臺南市安定區海寮社區協會今年向臺南市政府社會局申請「阮社區福利社區化服務方案－芝麻小事大學問」活動補助，由理事長無償提供農地，透過長輩及社區志工，帶領社區小朋友種植芝麻，除讓孩子瞭解安定的農業文化及安定三寶－芝麻、蘆筍及無患子等特色農產品，也透過實際參與芝麻的種植過程，體驗農夫辛苦的農作過程。副議長林志展、安定區長陳仁偉也出席體驗收芝麻及打芝麻樂趣。

方慶瀛理事長表示，在海寮社區，芝麻的種植不僅是一項農業活動，也是歷史傳承過程；此次計畫邀請社區長者、民眾、志工及兒童青少年一同參與，鼓勵長者參與社區活動傳承農耕經驗；芝麻的收成則是社區內長者與年輕一代共同努力的結果，象徵著跨世代的合作與傳承。

安定區長陳仁偉說，芝麻是安定特產，每粒芝麻都是大地的饋贈，承載著土地的氣息與歲月的記憶，不僅是餐桌上重要食材，更是許多家庭味覺記憶的一部分；每當芝麻的香氣彌漫在空氣中，無論是熱騰騰的麻油雞湯，還是香脆的芝麻糖，都是與親朋好友共同創造的珍貴回憶。

陳仁偉區長指出，社區化服務活動不僅是社區發展的基石，更是提升居民福祉的重要途徑，區公所積極鼓勵社區主動舉辦各類福利活動，藉此創造關懷、和諧的生活環境；這些活動不僅能夠促進社區內的居民相互了解與支持，並能有效提升社會資源的整合與運用，進一步增強社區的自我服務與自我管理能力，從而提升社區的凝聚力與向心力。