安定管寮社區用粽子關懷長輩和弱勢

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安定管寮社區為社區長輩獻上端午粽。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

記者張淑娟／安定報導

「一顆粽子，一份心意、一份關懷、一份陪伴」，十一日台南市安定區管寮社區發展協會，特別舉辦「端午送粽暖心活動」，會員們將一份份親手製作的粽子，送到社區八十歲以上長者及弱勢家庭手中，讓傳統節慶添一份人情溫度。

區長陳仁偉表示，管寮社區為了讓長者在端午節前感受到被惦記與陪伴，特別動員廿多個志工投入包粽工作，從齊心備料、洗葉、包粽，不論是葷粽或素粽，每一顆都用心包製，確保每位受贈者都能吃得安心、吃得開心。陳仁偉說，由志工們親子包的每一顆粽子，不只是節慶食品，更承載著社區滿滿的心意與祝福。

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十一日當粽子起鍋後，志工們親手將粽子送到社區長者與弱勢家庭手中，同時還關心他們的生活近況，並送上節日的問候。志工們的一句句親切問候與笑容，讓長者們和弱勢家廷原本平凡的日子，多了幾分溫暖與感動。協會人員表示，端午節是最傳統的節慶，希望透過包粽活動，讓一顆顆粽子變成一份份關懷和陪伴，讓長者不孤單、讓弱勢家庭感受到社會的支持，也讓「守望相助」的精神在社區中持續傳承。

陳仁偉更感謝管寮社區發展協會及所有志工的付出，用實際行動關懷社區長者與弱勢族群，而這樣的溫暖不僅讓節慶更有意義，也展現在地人情味與團結力量，期盼未來能有更多這種充滿愛與關懷的活動持續在社區發生。