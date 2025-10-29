安定老人家的心 拾憶幫揭牌

【健康醫療網／記者周啟辰報導】過去被稱為「沉默殺手」的肝癌，常在出現明顯症狀時已屬中晚期，讓許多患者一聽到確診就陷入絕望。然而，近年來由於免疫治療的突破性進展，醫界對晚期肝癌的治療策略不再僅止於延長壽命，而是朝向提升療效反應率與生活品質的方向發展。高雄長庚醫院血液腫瘤科陳彥豪醫師強調，免疫治療近年已成為晚期肝癌的重要治療選項之一，讓部分患者的治療負擔減輕，生活步調得以回到日常軌道。 雲林肝癌男南下治療兩年 免疫合併抗血管新生治療下病況獲得良好控制 陳彥豪醫師表示，在過去的治療策略中，肝癌主要依靠手術、放射、化學或傳統標靶治療，傳統標靶藥物常伴隨副作用大、療效有限，導致患者整體預後不佳。近五年來，免疫治療的出現改寫了肝癌的治療格局。陳醫師解釋，免疫治療能有效開啟病患的自身免疫系統，讓身體自己辨識並攻擊癌細胞。相較於傳統標靶，除了副作用更低，臨床觀察顯示，部分患者在此治療後存活時間延長、腫瘤有縮小的情形，有機會進一步評估後續治療，臨床經驗中可觀察到部分患者病況有改善的情形。 其中，他提到一名來自雲林的三期肝癌患者，因腫瘤侵犯大血管無法手術，所幸自健保於2023年起納入免疫治療給付後，於當年8月開始接受免疫合併抗血管新生藥物的組合療法。該患者每三週南下高雄長庚醫院治療，並定期追蹤。經過兩年治療後，影像檢查顯示腫瘤明顯縮小、病灶未再惡化，目前僅需每三個月追蹤一次，整體治療反應良好。對醫病雙方而言，是治療過程中的重要進展。 免疫治療納健保！肝癌患者治療人數隨之增加 自從健保於2023年開始給付免疫治療後，台灣肝癌患者受惠人數明顯增加。陳彥豪醫師指出，過去因傳統標靶治療副作用較大、對身體條件要求嚴苛，使部分病人難以負擔；如今免疫治療的耐受度也被認為較過去改善，只要患者肝功能維持在一定水準，多數人都能安全接受治療。醫師會綜合評估肝功能指數、凝血功能、黃疸值、營養狀況，以及是否有腹水或肝昏迷等臨床表現，確保治療安全。副作用方面，臨床經驗顯示免疫治療相較於傳統化療與標靶藥物，整體耐受度表現更佳。陳醫師指出，免疫治療相關的反應，如因免疫系統活化引起的輕微肺炎或腸炎，其發生率不高，且多數能有效控制，整體風險相較過去傳統療法有改善趨勢。他強調，最關鍵在於病患的衛教與即時回報。一旦即早發現任何狀況，醫療團隊都能迅速介入處理。 肝癌治療選擇比過去多出數倍！多專科合作療程效果更佳 陳彥豪醫師也強調，現行治療模式已邁入多專科整合時代。「以往由單一主治醫師決定療程，現在則是由血液腫瘤科、一般外科、放射科、營養師，甚至中醫部門共同參與。這樣的團隊合作能針對病患狀況，量身訂製最合適的治療策略。」他指出，高雄長庚醫院也積極推動多專科整合，針對免疫治療期間的副作用處理或體力維持，提供更全面的照護建議。面對仍心存疑慮的患者，他強調免疫治療與傳統化療最大的不同在於「機轉」。免疫治療不是用藥物直接殺死癌細胞，而是活化人體免疫系統進行攻擊，因此患者不再需要忍受嚴重的噁心、嘔吐與掉髮等副作用。他表示，「很多人以為治療會非常痛苦，但事實上，部分患者在治療期間仍能維持日常活動，甚至持續工作。這對病患心理上的鼓舞非常大。」隨著新藥陸續問世，醫師擁有的「武器」與治療選擇較過去明顯增加，更趨向多元化。過去晚期病患預後普遍較為受限；近年治療策略更新後，臨床上可觀察到有患者病況維持穩定、生活品質改善。 肝癌早期難察覺！醫師籲B、C肝帶原者與高風險族群務必要定期追蹤 陳彥豪醫師最後提醒，肝癌之所以危險，關鍵在於它的「沉默」。早期無明顯症狀，等到出現黃疸或疼痛往往已屬中晚期。他呼籲民眾應定期進行肝功能抽血檢查與腹部超音波檢查，尤其是B、C肝帶原者更需每6個月追蹤一次。他表示，「預防永遠比治療更重要，但即使真的確診，也不要放棄。現今的治療選項越來越多，免疫治療的進展提供了新的治療方向。」 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

