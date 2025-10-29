安定老人家的心 拾憶幫揭牌
經過近1個月試運轉，由大林慈濟醫院主導的嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」29日揭牌，主要提供12位輕度失智併有情緒、行為症狀民眾全面性照顧，透過小班制課程，「幫忙」把老人家的「記憶」「拾」回來。
嘉義縣衛生局近年積極推動完善失智照護服務，位於新港鄉的權責型失智據點「拾憶幫」10月正式營運，由慈濟失智共照中心承擔經營，主要提供認知促進緩和失智課程、照顧者照顧課程、共餐等服務。大林慈濟失智共照中心主任曹汶龍說，全台現有12處權責型據點，但多在醫院內，大林慈濟選擇走入社區，希望建立一個走出醫院、結合社區與志工，共同照護的友善模式。
曹汶龍說，過去社區據點多服務記憶力減退或輕度失智長者，但若出現懷疑、遊走、不安等精神行為問題，往往難以融入一般課程，今年衛福部推動設立權責型失智據點，就是針對這類輕度但伴隨行為症狀民眾，提供日間社區式服務。
曹汶龍強調，「拾憶幫」能讓老人家重拾記憶、互相幫忙，把失智問題普通化，最重要是長輩的心安定下來。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉縣共設置3個共照中心，29個失智據點，今年更成立第1處權責型失智據點，盼透過醫療、社區共同合作，讓長者能在熟悉的社區中獲得即時、專業且有溫度的支持。
衛生局長趙紋華說，失智症照護需求逐年增加，衛生局努力打造完整的失智友善照護網絡，新增「拾憶幫」，不僅是失智症患者及其家人的新希望，也代表嘉義縣在失智照護體系上，又向前邁進一步。
