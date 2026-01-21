安定老玩童王高榮收藏許多變形玩具

記者張淑娟／安定報導

「一輛車跑著跑著就變成金剛…」，安定區古寶董事長王高榮像個老玩童，找出了數十年前收藏的許多變形玩具，並將於農曆年期間當贈品，讓到古寶的孩子們有個最炫的年節好禮，共度歡樂新年。王高榮說，原來自己收藏了那麼多種的變形玩具，值得與孩子們分享。

連日來，王高榮在老家尋寶，他表示，數十年前喜愛收集各種新事物，許多東西堆滿老家，且早已遺忘到底收集了哪些物件？所以趁著農曆年即將來到，回到老家搜尋收藏的玩意，找著找著，竟發現自己收藏許多變形玩具，每一種玩具都令他驚喜，決定全數搬到古寶來展示，同時也回憶那些玩具到底要如何的操作。

王高榮表示，尋找到許多金黃色的小車子，想著這車子到底有什麼可玩？慢慢的回憶，才想起讓車子往前輪轉後，竟然慢慢變成一個金黃色的金剛。另外一隻大猩猩，經過轉變也成了大金剛，還有一隻大紅色的飛鳥，變變變，也變成紅色金剛，而橘色的大昆蟲和綠色龜，走著走著也紛紛變形成各式金剛，確實趣味極了。

由於當年收藏了非常多的變形玩具，王高榮全數搜尋出來，近日將好好的陳列在古寶，也計劃當農曆年的小禮物來贈送給到古寶的孩子，讓大家有一個歡喜無比的玩具年。