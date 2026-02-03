安定聯合里活動中心 春節前動土

安定區獲一億餘元大紅包，將於港口建造親子悠遊館等多元使用中心。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕安定報導

安定區在農曆年前獲得衛福部和台南市政府一億餘元的大紅包，將於港口建造親子悠遊館、聯合活動中心和公托中心等，兼顧社區集會、親子照顧和多元使用機能。

建造安定多元使用中心的大紅包，來自衛福部五千三百多萬元、市府補助四千七百多萬元，擬建造的是一棟三層樓建物，一樓是親子悠遊館、二樓是托嬰中心、三樓是港口港南聯合活動中心，總樓地板面積約四百三十坪，未來將是安定區重要公共服務據點。

由於托育資源與公共活動空間的需求日益提升，其中公共托育與基層建設更是照顧居民生活的重要一環，因此市府在各區持續強化社區式和近便性的托育資源服務，給予家庭更多照顧量能，而安定區在港口正好有一處國產署的空地，在多方努力下取得了土地資源，並爭取到前瞻基礎建設經費，這讓安定在農曆年前有了一億餘元的大紅包，並將於農曆年前動土興建。

而此三層樓建築，一樓是親子悠遊館，預計收托四十八句未滿二歲的嬰幼兒，因此完工後可增加安定區和南科附近的公托量能，落實市府推動友善育兒政策目標。