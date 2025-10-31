安定胡麻豐收 麻油雞飯等上桌
記者張淑娟∕安定報導
安定區區長陳仁偉三十一日偕同安定區農會總幹事黃彥銘實地走訪胡麻田，農民歡喜今年二期胡麻盛產，一分地約一百五十斤至二百斤，每斤至少一百六十元。陳仁偉和黃彥銘異口同聲歡迎著大家十一月來參加以「幸福饗宴．相約安定」為主題的胡麻節，屆時將有二千份麻油雞飯可共享，還可觀賞幼兒的胡麻變裝秀。
台南市西港、安定和善化的胡麻產量是占全國七成，可說是重要的胡麻產區。三年來胡麻都遭到雨水太多，產量不豐，農民辛苦了三年，所幸今年二期好不容易遇到氣候好，胡麻盛產，預計可採收七、八成，每分地正常年即可收成二百斤左右，歡喜有個好年冬。三十一日一早區長陳仁偉與總幹事黃彥銘實地了解今年胡麻生長情形，農民已開始剪花，讓營養可以集中在胡麻子中，讓胡麻產量更好。
黃彥銘表示，一般胡麻田應避免連續種植，否則土壤易有病害，三年來因胡麻受到氣候影響均無生產，農會的胡麻產品也因無原料而未能生產，幸好今年二期盛產，可解無胡麻可用的窘境。
陳仁偉則指出，二期胡麻長得好，也讓今年胡麻節可以更有看頭，除了會準備麻油雞飯外，還有彩繪胡麻娃娃，胡麻製作流程及幼兒胡麻變裝秀，且只要到安定胡麻田打卡，還有好禮可獲得，歡迎大家一起來體驗豐收的胡麻節。
其他人也在看
114年促進新住民就業服務計畫熱烈報名中！
【記者 謝雅情／南投 報導】想要找工作或是想要經營小吃店？面試要注意什麼？開小吃店要注意那些事情呢？還是不知台灣好報 ・ 16 小時前
運研所與成大研發浪襲影像判釋 提升海岸公路安全
（中央社記者黃巧雯台北31日電）運研所今天表示，與成大研發海岸公路及港區防波堤浪襲影像判釋技術，並應用數值模式及機器學習技術，提供即時浪襲示警及數值模擬預警資訊，讓相關單位封路管制、巡查時參考。中央社 ・ 17 小時前
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠EBC東森新聞 ・ 1 天前
北市廚房火災位列第2名 消防局教「人不離火」5要訣
台北市消防局表示，統計1至9月火災原因，以電氣因素283件、占37.3%居首，其次為爐火烹調157件、占20.7%，提醒民眾仍須提高廚房防火意識，並謹記人不離火等5要訣。中天新聞網 ・ 12 小時前
防野豬染疫！廚餘場掩埋場架圍籬 設自動相機監測
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出全國禁用廚餘等，台中在霧峰、沙鹿、文山等區域露天掩埋廚餘，卻可能吸引野豬覓食，最後導疫情無法根除。非洲豬瘟中央災害應變中心今天（31日）說，將設置自動相機強化監測野豬，也已請所有縣市政府架設圍籬，避免野豬闖入。自由時報 ・ 17 小時前
「硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜」新書發表
記者彭新茹／新竹報導 為推廣客家傳統音樂文化，新竹縣政府與文化部文化資…中華日報 ・ 14 小時前
亞青運／電子競技銀了！林俊希笑：玩遊戲還為國家拿牌 做夢都沒想到
亞青運／電子競技銀了！林俊希笑：玩遊戲還為國家拿牌 做夢都沒想到EBC東森新聞 ・ 16 小時前
女聲請家暴令不到2小時 竟遭前夫持滅火器痛毆
女聲請家暴令不到2小時 竟遭前夫持滅火器痛毆EBC東森新聞 ・ 14 小時前
水利署：翡翠水庫不具設置太陽光電效益 未規劃推動
針對媒體報導翡翠水庫太陽光電一事，經濟部水利署31日表示，先前配合國家能源政策三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，目的在盤點潛力地點，並非針對翡翠水庫。水庫管理機關的專業判斷，水利署尊重，且從未要求辦理，更無強制推動設置的情形。中時財經即時 ・ 12 小時前
副總統：台灣積極調整策略 強化經濟與科技領域角色
（中央社記者溫貴香台北31日電）副總統蕭美琴今天接見美國智庫訪團表示，面對複雜的地緣政治、安全挑戰及全球貿易體系變革，台灣正積極調整策略，盼持續強化在經濟與科技領域的角色，為全球供應鏈及區域繁榮作出貢獻。中央社 ・ 11 小時前
川普達成陸採購大豆協議 美農民：不能解決所有問題
據《美聯社》報導，大陸承諾未來三年每年至少購買2500萬噸美國大豆，雖然美國農民對此表示歡迎，但他們警告這並不能解決所有問題，因為他們仍需面對肥料、拖拉機、零件和種子價格飆升的挑戰。中天新聞網 ・ 18 小時前
美國政府關門風險未解 美元趨勢將如何影響亞幣
兩黨尚未取得共識重啟政府，美元藉著川習會利多反攻，台幣日幣人民幣會怎麼走？李其展｜Yahoo專欄作家 ・ 14 小時前
裝甲英雌！女排長邱郁晴帶領官兵發揮M1A2T戰力
陸軍接收最新的M1A2T型艾布蘭式（Abrams）戰車，第一個完成換裝訓練的第584裝甲旅第3聯兵營，今（31）日在新竹湖口營區舉行成軍典禮，賴清德總統也親臨主持，代表陸軍裝甲武力正式跨入新的時代。中天新聞網 ・ 11 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰 兩軍先發6局皆退場、將決戰牛棚【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 4 分鐘前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前