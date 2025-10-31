安定胡麻豐收 麻油雞飯等上桌

安定區胡麻成熟了，今年將以「幸福饗宴相約安定」，舉辦胡麻節。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕安定報導

安定區區長陳仁偉三十一日偕同安定區農會總幹事黃彥銘實地走訪胡麻田，農民歡喜今年二期胡麻盛產，一分地約一百五十斤至二百斤，每斤至少一百六十元。陳仁偉和黃彥銘異口同聲歡迎著大家十一月來參加以「幸福饗宴．相約安定」為主題的胡麻節，屆時將有二千份麻油雞飯可共享，還可觀賞幼兒的胡麻變裝秀。

台南市西港、安定和善化的胡麻產量是占全國七成，可說是重要的胡麻產區。三年來胡麻都遭到雨水太多，產量不豐，農民辛苦了三年，所幸今年二期好不容易遇到氣候好，胡麻盛產，預計可採收七、八成，每分地正常年即可收成二百斤左右，歡喜有個好年冬。三十一日一早區長陳仁偉與總幹事黃彥銘實地了解今年胡麻生長情形，農民已開始剪花，讓營養可以集中在胡麻子中，讓胡麻產量更好。

黃彥銘表示，一般胡麻田應避免連續種植，否則土壤易有病害，三年來因胡麻受到氣候影響均無生產，農會的胡麻產品也因無原料而未能生產，幸好今年二期盛產，可解無胡麻可用的窘境。

陳仁偉則指出，二期胡麻長得好，也讓今年胡麻節可以更有看頭，除了會準備麻油雞飯外，還有彩繪胡麻娃娃，胡麻製作流程及幼兒胡麻變裝秀，且只要到安定胡麻田打卡，還有好禮可獲得，歡迎大家一起來體驗豐收的胡麻節。