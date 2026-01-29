安寧中心鬧鬼！員工目睹「紅衣小女孩幽靈」嚇壞 傳英健保署找來牧師驅魔

英國國民保健署找來驅魔師，到一間安寧中心進行宗教儀式。示意圖／翻攝自Pixabay

超神奇！英國國民保健署（NHS）的信託機構，日前有員工通報在諾里治（Norwich）的一家安寧療護中心出現靈異現象，有目擊者聲稱，在安寧中心見到一名「穿紅洋裝的小女孩」。信託機構因此尋求教會求助，更找來驅魔師驅魔。

根據《每日郵報》報導，事件發生在普里西拉貝肯安寧療護中心（Priscilla Bacon Lodge），這個安寧中心由諾福克健康與照護NHS信託（Norfolk Community Health and Care NHS Trust）提供安寧照護服務；不過，這個安寧中心在1975年之前，是珍妮林德兒童醫院（Jenny Lind Children's Hospital），部分員工因此相信，這個中心還被許多亡靈騷擾。

過去有員工通報在安寧中心中接連出現超自然現象，一名員工聲稱看見「身穿紅色洋裝的小女孩幽靈」。為了安撫員工的情緒，據傳NHS請求英國國教會（Church of England）的「驅魔師」協助，並於2023年在現場使用「聖油」舉行宗教儀式。

對此，NHS出面證實，的確為了安寧中心舉行「祝福儀式」，但否認有任何驅魔師到場，對於員工目睹靈異事件也拒絕評論。事實上，普里西拉貝肯安寧療護中心在2023年已經搬遷至新址，舊址目前已經停止使用，不過這起靈異事件，也讓外界注意到國民保健署跟國教會，以及驅魔師之間的合作關係。

事實上，驅魔師又稱「解救牧師（deliverance ministers）」，通常會由英國國教會指派，為人民提供驅除邪靈的服務。而傳統上，神職人員通常對驅魔抱持保留態度，直到電影《大法師》走紅，驅魔業務才再度興起。1974年教會也訂定新規定，指出必須要獲得主教的許可才能進行相關儀式，同時也規定須諮詢醫師，並強調驅魔行為「應盡量避免公開宣傳」。



