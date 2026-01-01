安寧照護不只止痛 醫院用「這些療癒方式」陪伴病人走最後一程

【健康醫療網／記者陳靖安報導】醫療不只在治療，更需要讓久病的疲憊心靈得到撫慰。光田綜合醫院老年醫學科暨安寧病房主任李秉學表示，安寧照護的精神不只是減輕身體的病痛，更要在有限的時間內，讓患者能好好地被陪伴。透過多元活動及輔助療法，如音樂輔助療法(頌缽音療的寧靜、音樂演奏的共鳴)、芳香輔助療法、狗醫師，家屬、病人能有更多交流及溝通的管道，讓安寧病房成為一個有笑聲、有溫度、有愛的地方。

頌缽音療帶來寧靜時刻 在低頻共鳴中放鬆身心

李秉學主任分享，安寧病房每月會定期舉辦一系列「心靈療癒活動」。在近期的「頌缽音療」活動中，隨著低頻共鳴的缽音在空氣中流轉，病房裡瀰漫著寧靜與平和的氛圍。許多病人及家屬閉上眼、靜靜呼吸，彷彿暫時脫離病痛的束縛。音療老師表示，缽音能產生深層共振，有助於放鬆身心、減輕焦慮與疼痛。

熟悉旋律喚醒回憶 音樂成為連結情感的橋梁

而音樂團隊帶來的「回憶音樂時光」則有著完全不同的氛圍，將氛圍從靜謐轉為溫暖明亮。〈甜蜜蜜〉、〈月亮代表我的心〉等熟悉旋律響起，病人及家屬們紛紛露出笑容，有人輕輕打拍子，有人忍不住跟著哼唱，甚至起身合唱。音樂不只是聲音，更像一座連結回憶的橋梁。

狗醫師走進病房 療癒陪伴帶來久違的笑容

此外，狗醫師團隊也定期走進安寧病房，帶來充滿療癒力的陪伴時光。狗醫師Effy在訓練師引導下進入病房，靠近病床與病患互動，輕輕伸出小手、親暱地貼靠。病人及家屬們紛紛伸手撫摸牠們，臉上洋溢著久違的笑容。一位年近80歲的林爺爺開心地說：「看到牠們，都忘記疼痛了，也回想起年輕時養的秋田與土狗。」不禁懷念過去的美好時光。

此外，安寧團隊也邀請芳療團體進入病房，為病人及家屬按摩，並透過香氣幫助放鬆身心。

