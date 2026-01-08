安寧照護提早啟動 癌患餘命無差別

台大醫院推動安寧共同照護模式，減少患者臨終前住院次數，提高患者生活品質，獲得國際的肯定。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台大醫院8日指出，打造安寧共同照護模式，當患者在診斷出癌症晚期時就介入，減少患者臨終前住院次數，提高患者生活品質，統計400名口腔癌患者，不論是否參與安寧照護，其平均餘命並無顯著差別。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，傳統醫療模式中，安寧照護常會面臨轉介過晚、跨科困難、溝通障礙等難題，牽涉文化、制度與跨團隊協調，是一項困難但必要的任務，家庭醫學部打破既定印象，與耳鼻喉科、腫瘤科及多專業團隊合作，開發出一套以「醫病共享決策」為核心的安寧緩和共同照護臨床作業流程。

程劭儀表示，不同於以往等到疾病末期才轉介安寧的做法，這套模式在診斷患者為末期癌症時就啟動，以結構化的溝通，包括治療選項說明、風險與利益討論，以及釐清病人內心的價值與偏好，讓患者能妥善運用最後的時間。

台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑表示，分析逾400名第4期口腔癌病患，其中約200人接受安寧共照SOP模式，另外200人則循傳統治療模式，研究發現，接受安寧共照模式的病人，死亡前3個月內住院次數，與沒有接受這套治療模式的病人相比，至少減少1次住院時間，這代表病人獲得更好的症狀控制，不必奔波往返醫院，且平均餘命並無顯著差別。

台大醫院指出，這項研究的意義不僅止於單一疾病的臨床成果，更重要的是建立一套具實證基礎、可複製與推廣的共同照護模式，成功應用於胰臟癌及肝癌等其他癌症族群，並持續評估延伸至非癌症重症疾病，如心臟衰竭、腎臟病及失智症患者，讓更多病人在治療歷程中，同時獲得符合其價值與生活目標的照護。

台大醫院表示，安寧共同照護模式可提升病人在生命末期接受安寧緩和照護的比例，並降低死亡前3個月的住院次數，相關成果已刊登於國際醫學威期刊JAMA Network Open之上，獲得國際醫學界高度重視與關注。