安寧病房像家 生命終點親情圍繞

日本安寧療護，講求讓臨終患者，能在家人的陪伴下，安然離世。高雄聖功醫院的安寧病房，其中有一間，就以家 作為設計理念，11坪的空間 有客廳 有餐桌，讓臨終病友與家人同住，度過最後時光。

家屬 林女士：「像這邊，媽媽在這裡，現在大概都是沉睡的狀態。」

90歲的林阿媽，住進安寧健保房，4人一間；這是大部分家屬，與臨終家人度過最後時光的地點。

「主要空間裡面，除了我們看到就是病床部分。」

為了讓臨終者，充滿有尊嚴與愛，就有醫院打造小家庭式的安寧病房。

聖功醫院護理長 朱美怡：「我們希望這邊有家的感覺，所以我們把一些醫療設備，先稍微蓋住了，待會需要的時候，我們就從這邊直接打開，這個設備 有氧氣設備，然後抽吸的設備。」

聖功醫院安寧病房主治醫師 張薰文：「裡面不會有太多這些醫療儀器，我們最重要的，就是希望病人在最後臨終，可能只有幾天的時間，跟他的最親愛的家人一起度過。」

11坪的空間，有寬闊的視野，還有客廳,餐桌，及陪伴床，病房頓時多了家的感覺。

安寧病房家屬 林女士：「有時候，我妹妹 我孫子，他的曾孫，來叫曾祖母 曾祖母，他如果在這裡，大家有地方，可以不用這樣擠在那邊，有這裡的話 真好。」

聖功醫院院長 劉文欽：「我們早年在日本，有看他們照顧的安寧，蓋了兩別墅，讓這些家屬共融一個禮拜時間。」

以家的溫度為靈感，在這能道謝道愛，讓說再見的那一刻，留在最美好的記憶裡。

