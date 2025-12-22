安寧病房音樂會 溫暖病友/家屬

台南聖教會在高榮南院安寧病房耶誕音樂會，透過口琴、小號及吉他演奏等，為病友、家屬及醫療團隊注入溫暖能量。（高榮南院提供）

記者汪惠松∕台南報導

高雄榮總台南分院安寧病房在耶誕節前夕，攜手台南聖教會舉辦「最美的禮物‧耶誕音樂會」，透過口琴、小提琴演奏等多元音樂形式與真摯祝福，將樂音搬至安寧病房，陪伴病友、家屬及醫療團隊一同感受耶誕傳遞愛與喜悅的溫馨氣氛。

高榮南院安寧病房秉持以人為本、全人照護的理念，每年於耶誕前規劃節慶活動。此次音樂會以「耶誕愛 Sharing」為主題規劃節目，內容涵蓋合唱、器樂演奏、舞蹈及牧者祝福。音樂會由合唱曲目〈最美的禮物〉揭開序幕，以歌聲訴說愛與陪伴的真諦。

活動除透過手鐘演奏結合互動遊戲，讓病友與家屬一同參與，在音符中感受節慶的喜悅與連結。還有演奏曲目，包括口琴的〈普世歡騰〉、小提琴〈一同齊聲宣揚〉與〈耶誕之願〉、小號〈白色耶誕〉、吉他彈唱〈平安夜〉等經典耶誕樂章，透過不同樂器層次交織，傳遞平安、盼望與祝福。