安寧療護癌末傷口 側重舒適與尊嚴

70多歲陳奶奶是一位癌症末期病人，因胸口腫瘤潰瘍形成了一個巨大的傷口，除了滲液量大、換藥疼痛外，最令家人困擾是傷口散發出的陣陣惡臭，導致奶奶封閉自我、拒絕兒孫探視，甚至產生社交隔離。在傷口照護中心護理團隊採精準的傷口清創與清潔，再搭配具備高度吸水性及除臭功能的銀離子敷料。經幾次調整，傷口的異味大幅減輕，滲液也得到控制，陳奶奶終於能舒心地與兒孫共度最後的溫馨時光。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞說明，對於末期病人而言，傷口照護的目標與一般病人截然不同。一般傷口追求的是「癒合」，但安寧療護中的傷口則強調「舒適與尊嚴」。根據臨床觀察，許多癌症末期病人伴隨有惡性腫瘤潰瘍，這類傷口常有大量滲液、易出血及難聞異味，嚴重影響病人的自尊心與生活品質。

林祐丞指出，過去許多照護者面對這類傷口常感到無助，甚至因為擔心疼痛或出血而不敢澈底清潔。最新的醫學研究強調「照護技巧」與「敷料使用」的重要性，即使是末期傷口，透過適當的清潔與敷料使用，也能有效減少感染並改善異味。

奇美醫院傷口照護中心近期特別與台灣安寧緩和醫學會及護理學會合作，舉辦「傷口照護工作坊」，針對以下三大核心主題進行深度培訓：1.皮膚照護：強化末期病人脆弱皮膚的預防性保護，減少因長期臥床或營養不良導致的壓力性損傷。2.癌症傷口：針對惡性潰瘍提供精準止血與異味控制的臨床技巧。3.傷口衛生：推廣主動清潔的概念，透過正確的清創與生物膜管理，提昇傷口環境品質。

林祐丞強調，藉由工作坊的個案分享與實務操作，學員能了解如何依照不同傷口特性（如滲液量、是否有感染、是否疼痛）選擇最適合的敷料。正確的敷料使用不僅能提昇照護品質，更能在不頻繁換藥的情況下維持傷口的舒適度，進而降低病人的心理壓力。