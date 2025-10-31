安寧療護 癌末花藝師啟發藝術展
記者汪惠松∕台南報導
蓮花老師熱愛花藝，在癌症末期生命最後一刻仍不忘教學，她的故事讓奇美醫安寧居家團隊萌生花藝展念頭，但她最終在策展前往生，留下動人的生命教材。故事在奇美響應2025世界安寧日舉辦的「藝術與對話的療癒處方箋」活動中，傳達即使身處末期仍能活得精彩。
奇美醫院長林宏榮表示，奇美醫為落實「無人被遺落」的承諾，響應2025年世界安寧日「實現承諾：讓安寧療護普及於每個人」主題，31日舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」活動，以「健康台灣．深耕計畫」為主軸，將安寧療護服務從醫院病房延伸至社區、走進家庭，致力讓所有民眾在生命的最後階段，都能獲得有尊嚴、有溫度的全人照護。活動透過戲劇、音樂等藝術形式，將原本沉重的生死議題，化為溫暖的日常對話。
奇美醫院緩和醫學科主任張彤指出，奇美醫院致力讓「安寧不只在醫院，更是生活的一部分」。為實現打造普及的安寧療護目標，奇美醫院特別推動3項溫暖行動，其中「資源走入社區，強化在地支持」，以「零距離」方式將資源送到最需要的社區角落，確保偏鄉或獨居者也能獲得優質的安寧照護；「藝術化解焦慮，讓善終成為日常」，透過引入藝術輔助療法，提供安寧病房病人和家屬情緒表達的出口，降低對死亡的焦慮，讓討論善終話題成為日常。
「支持自主選擇，落實病人權利」，積極推廣「預立醫療照護諮商(ACP)」服務，讓民眾在放心、安全且被支持的狀態下，勇敢表達自己未來的醫療選擇，落實《病人自主權利法》。
張彤強調，「善終」是每個人一生中最後的功課，而安寧療護不僅是醫療，更是對人性尊嚴的承諾。林宏榮院長也盼安寧服務能持續擴展，使每位病人都能在尊嚴中被陪伴。
