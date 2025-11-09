安寧緩和醫療 落實人人善終

近年「斷食善終」引發社會熱議，臺大醫院金山分院院長蔡兆勳表示，斷食不等於善終，人為規劃的斷食有加速死亡的企圖。安寧緩和醫療強調的是自然死亡，在以不縮短生命為目的的前提下，致力於減輕病人的疼痛與不適、讓病人的生理、心理與靈性都能獲得妥善照顧，提升生命最後階段的生活品質。

今年台灣邁入超高齡社會，六十五歲以上人口近逼五百萬大關，隨著人口老化與慢性病盛行，心血管病、糖尿病及癌症等醫療需求增加，也帶來兩大社會衝擊———醫療與長照體系的沉重壓力，以及安寧緩和療護需求的急速攀升。

廣告 廣告

根據衛福部社會保險司統計資料，預估台灣六年後（即二○三一年）六十五歲以上失能人口高達九十五萬，進一步增加醫療照護人力、相關設施需求；與此同時，生育率低迷，少子化情況持續惡化。預計在二○七○年，十五至六十四歲青壯年人口將與六十五歲以上老年人口相當，平均每一‧一位生產者需要負擔一位老年人口。在此趨勢下，如何整合醫療與長照系統，打造高齡友善照護體系，增加長照患者、照護家屬未來安寧緩和照護的需求，就顯得更加重要。

安寧緩和醫療的介入，是在幫助對於治癒性治療已無法獲益的末期病人，進行疼痛控制及其他症狀的緩解，再加上心理、社會、及靈性層面的照護，目標是協助病人及家屬獲得最佳的生活品質。然而，花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉表示，台灣安寧照護品質雖為亞洲第一，但根據二○二四年新加坡連氐基金會針對澳洲與亞洲十一國的調查顯示，台灣民眾對安寧緩和醫療的態度與認知仍有進步空間。以「緩和醫療」的認知情況為例，僅有六十九%台灣民眾表示「了解／稍微了解」，遠低於泰國九十二%、澳洲九○%及越南八十一%。

據衛生福利部統計，全台預立安寧緩和意願註記人數歷年來已累計突破一○九萬人，在「健康台灣」政策的指導方針下，安寧緩和醫療之發展方向聚焦於四個主軸：推動醫療機構提供預立醫療照護諮商及安寧緩和醫療服務、強化醫事人員安寧緩和醫學教育訓練、生命教育宣導活動、加強長照與居家醫療、安寧緩和醫療之銜接。

花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉指出，台灣安寧緩和醫學學會正在策畫推動的安寧緩和療護第四波運動，以「不遺漏任何一個人」為核心目標，強調安寧緩和療護的普及與公平。