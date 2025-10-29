安居不再是被動！租服全聯會劉貞君：讓租屋成為穩定、尊嚴的生活方式
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會於今（10/29）日舉行第三屆理監事交接暨授證典禮，由桃園租賃公會理事長劉貞君掌舵，他強調，面對國內逾300萬租屋人口，全聯會存在的價值與使命，要讓租屋不再只是被動選擇，而是一種穩定、安心且有尊嚴的生活方式，未來將以制度化、專業化、社會化三大發展方向為主軸，推動全國誠信資料庫、培育租賃人才，並深化與社會住宅的合作，目標讓台灣成為亞洲最具信任度的人本租賃市場。
租服全聯會今日舉行第二屆與第三屆理監事交接暨授證典禮，內政部政務次長董建宏、國家公園署署長王成機、地政司司長林家正、國土署主任秘書歐正興等親臨現場，肯定租賃服務產業在推動居住正義與社會安定上的關鍵角色，並期勉全聯會在新團隊的帶領下，持續成為政府政策的重要夥伴，共創「人人安居」的幸福社會。
新任理事長劉貞君致詞時表示，租服全聯會的成立是國內租賃住宅市場發展的重要里程碑，象徵產業正式邁向制度化與專業化的新時代，而第三屆全聯會的啟航，將成為社會不可或缺的守護力量，「安居樂業是每個家庭最基本的期待，但對許多租屋族而言，『安居』其實比想像中更遙遠」。
劉貞君回憶起，五年前曾協助過一戶家庭透過政府包租代管計畫找到新居的經驗，當時小朋友親口對他說道，「現在終於有家的感覺」，那句話令他大受感動，更毅然決然踏入租服業的領域。在租屋人口突破300萬人，意味著每8人就有1人仰賴租屋生活，全聯會存在的價值與使命，「就是要讓租屋，不再只是被動的選擇，而是一種穩定、安心且有尊嚴的生活方式」。
劉貞君提出未來發展的三大方向，一是制度化，建立全國誠信租賃資料庫與公會認證制度，強化市場透明度與信任機制；二是專業化，推動全國教育訓練與證照課程，培育新世代租賃管理人才，提升服務品質；三是社會化，深化與政府、地方公會及社會住宅政策的合作，推動包租代管、青年及高齡友善租屋，讓租賃服務真正成為社會安定的助力。
劉貞君強調，在已開發國家中，租屋是成熟社會的重要組成，台灣正邁向同樣的發展軌跡，需兼顧「家的溫度」與「制度的保障」，而全聯會的最終目標，是讓台灣成為亞洲最具信任度與人本精神的租賃住宅市場，結合科技E化、法制精神與產業倫理，打造公平、透明、永續的租賃環境。
「不要問租屋市場能變成什麼樣，要問我們能為租屋市場做什麼。」劉貞君呼籲全體業界與政府攜手前行，唯有凝聚產官學三方力量，以專業築夢、以誠信立業，才能推動台灣邁向真正的居住平權與社會共榮，打造更穩定、更安心、更有希望的「安居新時代」。
租金補貼熱區大洗牌！「這地區」擠下雙北居冠 單身族、小家庭成主力
全國社宅達22萬「續穩健推動」 讓「青年敢婚、敢生」未來7年婚育補貼曝
賴清德「13萬戶社宅」何時核定？ 卓榮泰：總統任內努力達成
