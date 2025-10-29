安居不再是被動！租服全聯會劉貞君：讓租屋成為穩定、尊嚴的生活方式

租服全聯會今日舉行第三屆理監事交接暨授證典禮，新任理事長劉貞君提出未來發展三大方向。徐筱嵐攝



中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會於今（10/29）日舉行第三屆理監事交接暨授證典禮，由桃園租賃公會理事長劉貞君掌舵，他強調，面對國內逾300萬租屋人口，全聯會存在的價值與使命，要讓租屋不再只是被動選擇，而是一種穩定、安心且有尊嚴的生活方式，未來將以制度化、專業化、社會化三大發展方向為主軸，推動全國誠信資料庫、培育租賃人才，並深化與社會住宅的合作，目標讓台灣成為亞洲最具信任度的人本租賃市場。

租服全聯會今日舉行第二屆與第三屆理監事交接暨授證典禮，內政部政務次長董建宏、國家公園署署長王成機、地政司司長林家正、國土署主任秘書歐正興等親臨現場，肯定租賃服務產業在推動居住正義與社會安定上的關鍵角色，並期勉全聯會在新團隊的帶領下，持續成為政府政策的重要夥伴，共創「人人安居」的幸福社會。

內政部地政司司長林家政頒發當選證書給租服全聯會第三屆理事長劉貞君。徐筱嵐攝

新任理事長劉貞君致詞時表示，租服全聯會的成立是國內租賃住宅市場發展的重要里程碑，象徵產業正式邁向制度化與專業化的新時代，而第三屆全聯會的啟航，將成為社會不可或缺的守護力量，「安居樂業是每個家庭最基本的期待，但對許多租屋族而言，『安居』其實比想像中更遙遠」。

劉貞君回憶起，五年前曾協助過一戶家庭透過政府包租代管計畫找到新居的經驗，當時小朋友親口對他說道，「現在終於有家的感覺」，那句話令他大受感動，更毅然決然踏入租服業的領域。在租屋人口突破300萬人，意味著每8人就有1人仰賴租屋生活，全聯會存在的價值與使命，「就是要讓租屋，不再只是被動的選擇，而是一種穩定、安心且有尊嚴的生活方式」。

劉貞君提出未來發展的三大方向，一是制度化，建立全國誠信租賃資料庫與公會認證制度，強化市場透明度與信任機制；二是專業化，推動全國教育訓練與證照課程，培育新世代租賃管理人才，提升服務品質；三是社會化，深化與政府、地方公會及社會住宅政策的合作，推動包租代管、青年及高齡友善租屋，讓租賃服務真正成為社會安定的助力。

內政部地政司司長林家政(中)主持租服全聯會理監事交接，第三屆理事長劉貞君(右)接受印信。徐筱嵐攝

劉貞君強調，在已開發國家中，租屋是成熟社會的重要組成，台灣正邁向同樣的發展軌跡，需兼顧「家的溫度」與「制度的保障」，而全聯會的最終目標，是讓台灣成為亞洲最具信任度與人本精神的租賃住宅市場，結合科技E化、法制精神與產業倫理，打造公平、透明、永續的租賃環境。

「不要問租屋市場能變成什麼樣，要問我們能為租屋市場做什麼。」劉貞君呼籲全體業界與政府攜手前行，唯有凝聚產官學三方力量，以專業築夢、以誠信立業，才能推動台灣邁向真正的居住平權與社會共榮，打造更穩定、更安心、更有希望的「安居新時代」。

