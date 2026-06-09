安居緝毒專案掃蕩喪屍煙彈 全台查獲1744公斤毒品

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行政院政務委員林明昕九日率法務部長鄭銘謙等部會首長，連袂出席第十四波「安居緝毒專案」成果記者會。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

台灣高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，於一一五年三月十六日至四月四日執行第十四波「安居緝毒專案」，以俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品為查緝重點。行政院政務委員林明昕九日與法務部長鄭銘謙等部會首長連袂出席成果記者會，公布專案共查獲毒品嫌犯二千二百二十五人、查扣各級毒品一千七百四十四公斤，並破獲一百四十二處製毒工廠及分裝場，成果豐碩。

台高檢指出，此次專案鎖定社區供毒藥頭、毒品分裝場所及製造運輸販賣網絡全面掃蕩，專案期間共搜索九百六十三處場所，羈押一百九十六人。其中製造、運輸、販賣毒品之核心犯嫌共一千三十五人。因應依托咪酯類新興毒品日益氾濫，這次專案特別加強查緝，共查獲製造、販賣、運輸該類毒品犯嫌五百四十七人，占供給面毒品犯嫌百分之五十三；查獲的依托咪酯類製毒工廠及分裝場高達一百十八處，占本次破獲製毒場所總數百分之八十三，展現聚焦打擊成效。此外，為防制毒品流入校園，本次專案也溯源查獲具有學生或青少年身分的供毒藥頭一百八十八人。

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記者會中還公布多起重大破獲案件。包括橋頭地檢署指揮保安警察第三總隊及財政部關務署，於高雄小港國際機場海關倉庫查獲運毒集團自印度以空運包裹走私一百公斤依托咪酯，約可製成一百萬顆喪屍煙彈，黑市價逾新台幣二十億元，鄭姓主嫌等二人均經法院裁定羈押並起訴。桃園地檢署指揮調查局及關務署，發現自德國法蘭克福空運之貨物中夾藏愷他命淨重逾五百十二公斤，市值高達十億元，若流入市面可供二百五十六萬人次施用，檢察官已依法辦理提前銷燬作業。

屏東地檢署指揮海巡署於恆春鎮貓鼻頭西方三十海浬海域登船檢查涉案漁船，查獲偽裝成鐵觀音茶葉包的毒品共一千六百九十五包，總淨重一千七百三十點八八公斤，涉案漁船已於偵查中變價拍賣得款八十二萬元。宜蘭檢警則於市區出租套房內破獲製毒加工廠，查獲異丙帕酯原料七千九百二十五公克及調和成品煙油四百二十一點三一公克。彰化地檢署另查獲外籍犯嫌以住居所充當毒品分裝工廠，扣得毒品咖啡包六百五十二包等大量證物。

行政院政務委員林明昕於會中指出，毒駕與青少年電子煙毒品氾濫是當前兩大挑戰，不法分子將依托咪酯等新興毒品添加於電子煙油，以酷炫包裝誘騙學子，已成為校園安全隱憂。

警政署統計，今年一至五月全國共查獲毒駕案件六千七百三十件，未來將持續推動「源頭斷毒、路面攔阻」雙軌策略，結合安居緝毒專案與毒駕查緝，全力維護社區及道路安全。