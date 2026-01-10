「安川連線」推營養午餐免費 掀全台跟進潮

台北市「營養午餐免費」引起廣泛討論。（圖／東森新聞）





台北市「營養午餐免費」引起廣泛討論，據了解，政策拍板關鍵是副市長李四川建議一定要免費，而政策一宣布，各縣市跟進，加上有的縣市早已實施，六都之中剩下新北還沒跟進政策，市長侯友宜呼籲中央統一規劃，就是因為新北市學生人數多，若營養午餐免費，每年要增加46億元經費，恐怕排擠其他教育經費。

台北市長蔣萬安（2026.01.07）：「我們不希望任何一個孩子，因為家庭狀況，而在餐桌上感受到差異。」台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費的政策之後，各個縣市紛紛宣布跟進。

在台中市長盧秀燕以及高雄市長陳其邁都宣布跟進之後，就連原本認為有困難的台南市長黃偉哲也宣布跟進，桃園則是在3年前就已經實施，六都之中剩下新北，究竟遇上什麼困難。

壓力來到新北市長侯友宜身上，他呼籲中央統一規劃，就是因為。新北市學生人數全國最多，若營養午餐免費，每年要增加46億元，佔教育業務經費百分之25，會排擠其他教育經費。

新北市議員（國）江怡臻：「民進黨違法苛扣，許多地方補助，這是新北市的難處，不排除任何情況，往免費營養午餐的方向邁進。」

不過各縣市跟進推動免費營養午餐，根據了解，讓蔣萬安拍板定案的關鍵人物，就是國民黨參選新北市長呼聲最高的副市長李四川。

新北市議員（國）王威元：「我們建議再多花幾天的時間來討論，是否在現有家長自費的基礎上，由新北市府來編列預算，提升品質來加菜。」

蔣萬安從2025年就開始評估可行性，不過評估這麼久，是李四川在2026年初再向蔣萬安建議，除了生喝鮮奶外，還要再推更多有感政策。

對於要用補助還是免費，李四川建議蔣萬安一定要免費。沒想到變成各縣市的政策競賽。

台南市長黃偉哲（2026.01.09）：「故總統蔣經國先生，曾經有談到買醋的錢不要拿來買醬油。」黃偉哲罵完又改口，心不甘情不願宣布加一。

北市拋營養午餐免費，在全台掀起連鎖效應，對縣市首長來說，這不只是數學題也是政治題。

