安平三平廣濟宮捐4萬元 助清寒生就學

三平廣濟宮主委蔡厲雄（左）代表廟方將四萬元清寒助學金支票交由新南國小校長魏萬能收執。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

來自福建漳州平和縣三平寺的廣濟禪師在台南安平的五期重畫區落腳，宮名「三平廣濟宮」，每年農曆九月初八是雷華、電華童子兩兄弟的聖誕日，宮廟於前晚祝壽兼舉辦平安宴，今年首度捐贈清寒助學金四萬元給社區內的新南國小，由校長魏萬能代表收執。

三平廣濟宮建廟三十七年，每年都固定做救濟的公益捐款，兩年前在廟埕前裝設一台AED心臟電擊器提供給社區緊急使用; 前天是第一次將捐贈公益團體的捐款轉換成清寒助學金，提供社區內學校的清寒學子，可以安心就學，減輕家庭負擔。

廣告 廣告

廟方把這筆捐款交由新南國小「教育儲蓄戶審核機制」專款專用，本身也是老師的廟方執事林訓丞表示，所謂教育儲蓄戶是學校需成立審查小組，先由導師第一線了解學生的真實需求，送交資料給審查小組審查決議使用教儲戶直接補助或者公開上架平台勸募，落實把這筆錢真正用在需要的學子身上。

三平廣濟宮主祀廣濟禪師，配祀駕前的電華和雷華童子，都是台南市極罕見的神明。廣濟禪師是唐朝的義中禪師，在重建開元寺後返回創建的三平寺，當時中唐形成藩鎮割據之局，百姓流離失所，雷華和電華是一對孿生兄弟，躲避戰亂來到三平寺由義中禪師收留學禪。

廟方於民國七十七年入火安座後，每三年都返回漳州祖廟謁祖進香，今年也將在十二月十日至十四日成行，由於該廟亦祀廣澤尊王，所以也順道前往泉州鳳山寺謁祖，並取回兩廟香火。