安平二期國宅海砂屋都更案問題多 盧崑福要求市府全力斡旋

台南市二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，市府今年初發布自辦都更的權利變更計畫，迄今226戶中仍有1戶居民不願搬遷，市議員盧崑福在市政總質詢時指控負責重建案的廠商不認真協調，市府監督不周是幫兇，要求都發局全力斡旋。 圖：盧崑福服務處提供

[Newtalk新聞] 台南市二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，市府今年初發布自辦都更的權利變更計畫，迄今226戶中仍有1戶居民不願搬遷，市議員盧崑福今（17）日在市政總質詢時指控負責重建案的廠商不認真協調，市府監督不周是幫兇，要求都發局全力斡旋。

都發局表示，本案為自辦都更，全部住戶有226戶，市府已在今年7、8月陸續發函限期停止使用。目前仍有最後1戶在尋屋尚未搬離，市府正積極協助輔導，並同步啟動強制程序，後續將邀集管線單位執行斷水斷電作業。日前已請拆除廠商進場作業，10月起陸續拆除室內裝修及不需要之傢俱，並施作甲種圍籬封閉工區，開始搭設鷹架及防塵設施，續施作拆除工程。有關議員所提該案專案管理合約疑義，考量該契約係安平二期更新會與中國建經公司雙方簽訂，都發局將邀集雙方釐清並協助更新會依約妥處。

盧崑福說，台南安平二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，7年前就要求都更，5年前更認為「公辦都更」是最公平、有效率，市府並爭取中央補助3.75億經費，但疑因時任都市更新科楊姓科長不作為、推給「自辦都更」，廠商一再延宕，導致拆遷費多了2360萬。如今更傳出特定住戶可以選車位、選店面，住戶沒有信託同意就沒法選車位，一有意見就被指是阻礙開發，遭到變相恐嚇，廠商有恃無恐、市府無法可管，居民無可奈何。

安平二期國宅海砂屋都更重建案，市府今年1月初核定權利變換計畫並發布實施，都發局原訂4月完成226戶搬遷、展開重建。盧崑福表示，截至目前為止卻仍有1戶釘子戶不願搬遷，重建案無法動工，許多住戶擔心，租金補貼只有30個月，現已浪費8個月。負責重建案的中國建築經理公司不僅未在台南設立辦公室，又不認真出面協調？市府都發局未依《建築法》第81條規定危害建物得強制拆除，政府公權力在哪？可見市府明顯是幫兇。

台南污水下水道系統的安平運河集污區用戶接管率95%，但運河的封閉型水路特性，仍造成水體擴散循環不佳，偶爾傳出臭味甚至有大量死魚出現，盧崑福建請水利局積極向中央爭取盲段水體交換工程經費，並加速發包改善；許多民生污水源自舊大樓，但平均每棟大樓要花90萬以上施工，盧崑福認為，透過補助金提高舊大樓住戶廢除化糞池意願，他建議水利局從今年5月起，2年內提高廢除補助金1倍獎勵。廢除化糞池提高至11萬6000元，改污水坑者最高21萬6000元。

盧崑福並強調，他在2年前就在市政總質詢時反應舉喜重劃區的污水全都排進歡喜公園滯洪池，若遇到久沒下雨會就造成當地充滿惡臭，目前雖採截流方式避免污水排入滯洪池狀況，但最終仍要接管才能徹底解決。他要求水利局，無論是採用何種方式，一定要解決喜樹、灣裡地區的污水排放問題，也希望喜樹灣裡及舉喜市地重劃區要加快早日接管。

此外，盧崑福也接獲民眾檢舉函，交通局發包「臺南市公有停車場電動汽車充電環境與設備建置暨停車開單充電服務勞務委託案」決標金額2億6360萬元，這項標案不僅由市府提供土地，環保局更補助2億5118萬，但為何每度電收費8到14元，價格明顯偏高，電費收費如何分攤？另外，得標廠商台達電在台灣已經沒有生產線，為何仍可以得標，檢舉人懷疑該廠商是用大陸產品的貼牌貨，要求市府嚴格監督。

檢舉人更指出，公有市場充電設備建置勞務案採購，市府歸類是限制性招標，恐有包庇業者詐領補助、收取回扣的黑幕。盧崑福表示，當年經發局前局長陳凱凌遭黑函檢舉不法，議員曾在議事廳要求市長黃偉哲、政風、法制處調查不法，當時市府嚴詞幫他背書，但事後檢調證實陳凱凌涉及多項不法，迄今仍在監所內服刑，盧崑福在議事廳送交檢舉函給黃偉哲，要求嚴格徹查這件不法情事。

