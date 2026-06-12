安平公所攜手善團萬粽送暖

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安平區公所十二日發起端午慰問活動。在安平行善團及民間各界善心人士支持下，今年共募集七千六百餘粒愛心粽。

（安平區公所提供）

（另開新視窗）

記者王勗∕台南報導

端午佳節將至，安平區公所延續廿二年優良傳統，十二日發起端午慰問活動。在安平行善團及民間各界善心人士支持下，今年共募集七千六百餘粒愛心粽，即日起也將由公所里幹事親自將這份暖心關懷送往一二四四戶低收入戶、中高齡獨居老人及弱勢家庭手中。

區長蕭泰華也特別送上「七龍編鐘」感謝安平行善團，而編鐘由不同大小、音調的銅鐘組成，共同譜寫和諧樂章，如同來自不同背景的行善團成員，為公益共同目標攜手合作。

市議員盧崑福、李啟維及安平區各里里長十二日也親自到場見證，現場也共同啟動「愛心總(粽)動員」儀式，象徵「粽(種)下平安」，正式將滿滿的祝福與關懷傳遞出去。安平區公所強調，未來也將持續聯結社會資源，用實際行動印證打造「健康、溫馨城市」的堅定承諾。