安平再添新亮點！「海上熊樂園」現身台南德陽艦園區
〔記者王姝琇／台南報導〕台南定情碼頭德陽艦園區明(10)日至12月31日推出「熊熊艦到你．2026泰迪熊海上派對主題特展」，以泰迪熊形象結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，邀軍事迷、泰迪熊迷體驗別具特色的海上主題展覽。
市長黃偉哲表示，德陽艦園區自德陽艦進駐以來，陸續引入陸海空退役軍備，包括第一代M5戰車、S-2T反潛機、F-5A戰機，使園區發展為兼具軍事文化與觀光價值的景點，此次再規畫特展將成為親子家庭、軍事迷及泰迪熊愛好者打卡熱點；而園區鄰接林默娘公園、港濱歷史公園等，為安平觀光旅遊增添亮點，期盼民眾把握假期前來，感受德陽艦園區的魅力。
文化局長黃雅玲表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活緊密結合，此特展以「溫度×勇氣×冒險」為策展核心，邀泰迪熊IP攜手登艦，將原艙間轉化為「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動展區，草坪則設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造療癒又吸睛的拍照熱點，邀各年齡層遊客登艦參與最可愛的海上任務。
為延伸展覽體驗，德陽艦園區也特別攜手台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、台南雅樂軒酒店等業者推出「熊熊海上假期住宿專案」，打造「白天登艦、夜宿台南」，吸引更多國內外旅客走進安平，深入體驗台南多元魅力。
