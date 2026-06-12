安平區公所舉辦「萬粽齊心．安平送暖」 邁入第22年傳愛不間斷

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臺南市安平區公所端午節前夕辦理「萬眾（粽）一心」，對外集資善心人士的愛心，募得7600多粒粽子送給區內1,244戶低收入戶、中老、獨居老人及弱勢家庭，於12、13日開始發送，今年已邁入第22個年頭，讓這些弱勢家庭能受到政府與善心人士的關懷。

「萬眾一心」是由前2任的區長林國明於91年開始辦理，隨後的區長的賴青足與現任蕭泰華一樣保持這種愛心，經費來源全由區長對外募集，均獲得不錯迴響，這中間雖有疫情中斷過，仍澆不息這股愛心，前後總共經歷22年頭。

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安平區公所匯集十方暖意，包進希望與關懷，共同溫暖轄內弱勢家庭，傳遞節慶溫情。這次活動安平行善團捐贈7,600多顆愛心粽，將發送給轄內約1,244戶低收入戶、中老、獨居老人及弱勢家庭。

區長蕭泰華表示，「萬眾一心」今已將邁進第22個年頭，感恩行善團多年來大力支持，透過這次活動串聯各界發揮愛心響應善舉，將暖意包進粽葉，讓愛心成為最美的佐料，使民眾在佳節期間也能感受社會溫情，落實社區關懷，讓每一位弱勢族群都能感受到安平區公所的守護與支持。

「萬眾一心」記者會於12日上午在區公所4樓舉行，市議員盧崑福、李啟維與安平區各里長均到場，一致感謝行善團來賓的付出。由王城西社區志工媽媽、安平國中及慈濟高中學生帶來熱力四射的舞蹈表演，為端午佳節增添喜氣。在視覺饗宴後，緊接著要滿足大家的味蕾，安平在地特色美食「煎鎚」，活動中特闢『煎鎚品嚐區』，並由轄內煎鎚名廚平安里蔡陳阿麗里長現場掌廚，讓與會嘉賓品嚐安平的傳統美食。

區長蕭泰華區長、行善團及與會來賓們共同啟動「愛心總（粽）動員」儀式，藉由啟動儀式，象徵將滿滿的祝福和關懷悉心包裹，讓這份飽含溫情的『粽（種）下平安』，暖心傳遞至轄內弱勢家戶手中。

接著區長特別贈送行善團「七龍編鐘」作為感恩紀念，編鐘由多枚銅鐘組成，雖然大小、音調各異，卻能譜出和諧的樂章，如同行善團來自各方、背景不同，卻能為了同一個良善目標齊心協力，創造出和諧又美好的社會響應；而「龍」代表守護與祥瑞，象徵著至高無上的敬意，希望行善團成員在付出愛心的同時，也能獲得護佑，平安順遂、萬事圓滿。

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