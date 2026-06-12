安平區平安社區愛心義賣所得32萬餘元 捐出16萬餘元給公益團體

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台南市安平區平安社區發展協會結合多個跨國知名品牌生活用品，於5月30日、31日兩天辦理義賣，共賣出32萬餘元，捐出一半共16萬餘元，12日在安平區長蕭泰華見證下，捐南台南家扶中心、台南市樂扶社福基金會與美善美社會福利基金會等，每單位共獲得53655元。

平安社區發展協會理事長蔡玉芬表示，當時5月30日、31日兩天，社區結合多麗金國際有限公司、金翼公司等公司代理的德、英、日等國外知名品牌各種成人、少年、小孩與嬰兒的服飾、包包、帽子、襪子等生活用品，且這些知道品牌在面上的賣價是數千元的，當時義賣價僅市價的1至3折，有嬰兒用衣服才50元1件，而義賣所得捐出一半給3家公益團體。

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經過2天的義賣共獲得321930元，將一半的金額均分捐給南台南家扶中心、台南市樂扶社福基金會與美善美社會福利基金會3家公益團體。

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