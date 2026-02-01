「安平區福城堂2月1日福德正神回鑾平安遶境活動」

記者游宜橙/台南報導

安平區福城堂昨（1）日於安平區辦理「福德正神回鑾平安遶境活動」，臺南市政府副市長兼民政局代理局長姜淋煌表示，市府已於1月22日由安平區公所召集福城堂、民政局、環保局、消防局、警察局第四分局、第五分局、北區區公所等辦理協調會，會議中提醒廟方遵守並配合宗教優質化政策，相關路權亦由福城堂申請在案。

本次安平區福城堂「福德正神回鑾平安遶境活動」，周遭民眾響應熱烈，先前已能預期活動盛況。活動當天，安平區公所、警察局、消防局及環保局等成立聯合稽查小組，並於晚間10時管制時間將屆前多次向廟方提醒管制規定，廟方亦配合辦理，2月1日晚間10時許完成入火安座，聯合稽查小組期間多次勸導，並針對陳情內容（共計6案）隨時向廟方轉達民眾感受，環境保護局、警察局與消防局亦派員在場稽查。另外網路反映煙霧瀰漫部分，環境保護局將另案追查，若有行為人，則依空氣污染防制法告發。

市府將持續貫徹宗教優質化政策，務使宗教活動與現代生活取得平衡，讓臺南不僅是宗教文化古都，更是科技新城、宜居城市。