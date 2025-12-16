安平名店老闆酒駕！撞死23歲女清潔員 臉書遭灌爆急關

台南安平傳出一起酒駕死亡車禍。（圖／東森新聞）





台南安平發生嚴重死亡車禍，48歲名店老闆鄭男酒駕上路，駕駛名車高速追撞正在清運垃圾的垃圾車，導致年僅23歲的陳姓清潔人員被夾在兩車之間，傷重身亡。鄭男酒測值高達0.95，引發公憤，店家社群和Google評論瞬間被網友灌爆，臉書目前已關閉。

這起悲劇發生在今（16）日上午，鄭男酒駕撞死女清潔員，一度因酒醉昏睡意識不清，無法接受偵訊，事後更聲稱「車不是他開的」，試圖推卸責任。

據了解，肇事的鄭男是當地知名脆皮鴨店「扒趴鴨脆」的老闆，酒駕撞死人的事件曝光後，憤怒的網友湧入店家Google評論頁面狂灌一星負評，留言「酒駕撞死人」、「老闆酒駕真的是該死」、「酒駕殺人的店能吃嗎」等譴責字句。目前該店的Google評價僅剩1.8顆星，甚至有網友將Google地圖上的店家名稱改為「台南安平酒駕待撞推薦」，店家臉書疑似也因承受不住壓力而關閉。

廣告 廣告

有網友將Google地圖上的店家名稱改為「台南安平酒駕待撞推薦」。（圖／翻攝自Google maps）

檢方下午相驗，死者陳女下半身粉碎性骨折，引發多重性外傷而身亡，複訊後認定鄭男有重大犯罪嫌疑，且有逃亡之虞，已向台南地方法院聲請羈押。依現行法律規定，酒駕致死罪最高可處10年有期徒刑，併科新台幣200萬元以下罰金。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

23歲女清潔員遭撞「掛屍垃圾車」相驗結果曝！酒駕男遭聲押

撞死女清潔員！酒駕男是「知名脆皮鴨店老闆」正面照曝光

酒駕男追撞垃圾車 23歲女清潔員夾兩車間慘死

