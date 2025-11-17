安平國宅海砂屋剩1釘子戶未搬遷 議員質疑市府監督不周

台南安平二期國宅海砂屋進行都更重建，226戶中仍有1戶釘子戶不願搬遷，市議員盧崑福（右）質疑市府監督不周。（台南市議會國民黨團提供／郭良傑台南傳真）

台南市議員盧崑福（左）接獲檢舉，指市府設置公有停車場充電樁，懷疑相關局處護航特定廠商謀利，他遞交民眾檢舉函給市長黃偉哲（右）。（台南市議會國民黨團提供／郭良傑台南傳真）

台南市安平二期國宅2014年被鑑定為海砂屋，今年初市府發布自辦都更的權利變更計畫，226戶中仍有1戶釘子戶不願搬遷，市議員盧崑福17日在市政總質疑負責重建案的廠商不認真協調，市府監督不周，要求都發局全力斡旋。都發局表示，今年7月起發函通知住戶限期停止使用，目前最後1戶在尋屋尚未搬離，市府除協助輔導外，同步啟動強制程序，若不搬離，將執行斷水斷電。

盧崑福指出，台南安平二期國宅7年前就要求都更，5年前更認為「公辦都更」是最公平、有效率，市府爭取中央補助3.75億經費，但疑因當時承辦科長不作為，推給「自辦都更」，廠商一再延宕，導致拆遷費多了2360萬。如今更傳出特定住戶可以選車位、選店面，住戶沒有信託同意就沒法選車位，一有意見就被指是阻礙開發，遭到變相恐嚇，廠商有恃無恐、市府無法可管，居民無可奈何。

安平二期國宅海砂屋都更重建案，市府今年1月初核定權利變換計畫並發布實施，都發局原訂4月完成226戶搬遷、展開重建，至今仍有1戶釘子戶不願搬遷，重建案無法動工。

盧崑福指出，許多住戶擔心，租金補貼只有30個月，現已浪費8個月。負責重建案的建築公司不僅未在台南設立辦公室，又不認真出面協調？市府都發局又未依《建築法》第81條規定危害建物得強制拆除，公權力不彰，顯見市府是幫兇。

都發局說明，已請拆除廠商進場作業，10月起陸續拆除室內裝修及不需要之傢俱，並施作甲種圍籬封閉工區，開始搭設鷹架及防塵設施，續施作拆除工程。另有關本案專案管理合約疑義，考量該契約係安平二期更新會與建商雙方簽訂，都發局將邀集雙方釐清並協助更新會依約妥處。

另外，盧崑福接獲檢舉，市府設置公有停車場充電樁，不僅提供土地又給鉅額經費，電費卻高的嚇人，懷疑相關局處護航特定廠商謀利。他遞交民眾檢舉函給市長黃偉哲，要求政風、法制等單位嚴懲不法。

