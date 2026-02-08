安平天后宮贈春聯現場信眾突昏厥 姜良諭醫師立時施救平安無礙





台南安平開台天后宮7日下午舉辦贈春聯活動，突有一名信徒突發昏厥事件，幸好同在廟裡參拜的國軍台中總醫院姜良諭醫師見狀，立即施行胸外按壓及心肺復甦術（CPR），為患者爭取寶貴的黃金救援時間，廟方於8日才知道姜醫師是台南市副市長姜淋煌的公子。

廟方總幹事林國明表示，因7日發生此事件，廟方為防範未來，8日下午召集廟方的工作人員，邀請專業人員到廟裡指導胸外按壓及心肺復甦術（CPR），如再有意外發生，廟方即可以馬上進行搶救。

廣告 廣告

林國明說，7日下午發生此信眾於廣場活動期間突然倒地、不省人事，現場民眾隨即上前關懷並協助通報，適逢國軍台中總醫院姜良諭醫師前來廟裡參拜，見狀立即投入急救處置，在眾人通力合作下，該名信徒逐步恢復意識，待救護車抵達時，患者已清醒、對答自如，並可自行活動，經救護人員專業評估後，暫無送醫進一步治療之必要。

林國明說，廟方對姜醫師臨危不亂、即時施救之義舉，表達由衷敬意與感謝；同時亦感謝現場所有熱心協助之善心民眾，安平天后宮一向重視信眾安全，未來將持續強化安全管理與急救設備配置，守護每一位前來參拜之信眾。廟方也將頒發獎狀，感謝姜醫師的善舉。

林國明說，當時姜醫師未表明其父親的來歷，回家後向副市長姜淋煌告訴急救過程，並說，當天他本要到台中，但心中感覺到要到安平拜拜，所以才到天后宮並遇到救人事件，姜副市長於今天打電話問他是否有此事，才知道姜醫師是副市長的公子，這也可能是安平媽冥冥之中安排姜醫師來廟裡救人。

更多新聞推薦

● 別再唱衰！海鯤號測試紀錄影片公開 賴清德喊話全民支持國防發展