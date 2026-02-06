安平天后宮送春聯邀品茗

安平開台天后宮將於二月七日辦理「旺馬奔騰、躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶趣。（安平開台天后宮提供）

記者陳治交∕台南報導

迎接丙午馬年，安平開台天后宮將於二月七日辦理「旺馬奔騰、躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶趣。安平開台天后宮主委盧友禮表示，為推動優質的廟埕文化，「贈春聯」結合國樂、茶藝，融入傳統宗教禮儀，增添喜氣。

又到了歲末年初，張貼春聯的時節。安平開台天后宮與安平區公所聯合舉辦「旺馬奔騰、躍馬展藝」，邀請書法界、茶藝界高手，進行一場由安平媽加持的春聯結緣，並提供賞茶茗香，增添喜氣、迎接新年新氣象

安平開台天后宮總幹事林國明建議在大門口正貼「福」以納福。每年新春禮請的書法界高手作品值得收藏，除可轉送親友之外，亦可裱框，作為自宅或是商店裝飾。舊春聯可到廟裡上香連同金紙一起化掉。

「旺馬奔騰、躍馬展藝」將於二月七日下午一點三十分至四點在安平開台天后宮熱鬧登場，邀集台南市書法學會八位大師揮毫送春聯。當天茶席前二百名獲廟方贈送「媽祖茶杯」，送完為止。