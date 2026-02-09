安平媽祖感應救人！信徒噎昏突然倒地 「暖醫跪地CPR」來頭不小身份曝

記者林昱孜／台南報導

安平媽感應救人！信徒因為被噎昏突然倒下，一名台中南下參拜的醫師緊急CPR，在黃金時間內搶救，順利讓其恢復意識。（圖／廟方提供）

安平媽感應救人！台南安平開台天后宮7日發生意外，一名信徒因噎食昏迷突然倒下，當時突然出現一名醫師立即上前CPR，在救護車抵達前，恢復意識。而該名暖心救人的醫師來頭不小，廟方事後才發現，原來是台南市副市長姜淋煌的兒子，現職為國軍台中總醫院骨科醫師。

廟前廣場突然有信徒倒地，7日安平開台天后宮一陣騷動，現場民眾見狀立即上前關懷、協助撥打119。一名醫師當下立即彎下身子替信徒CPR，搶在黃金救援時間，將人從鬼門關前救回來，救護車抵達時，信徒已清醒、對答自如，也可自行活動，經救護人員評估後，暫無送醫進一步治療之必要。

廣告 廣告

暖心救人的姜良諭，現職為國軍台中總醫院骨科醫師。（圖／翻攝國軍台中總醫院官網）

廟方總幹事林國明表示，當時該名醫師並未多吐露自己身份，直至台南市副市長姜淋煌關心起此事，並提醒廟方加強訓練人員學習CPR技巧，避免突發事件發生，才得知原來當天暖心救人的人，就是副市長兒子、國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭。

暖心救人的醫師姜良諭身份曝光，竟是台南市副市長姜淋煌兒子。（圖／台南市政府提供）

姜淋煌說，兒子剛好在當天說要從台中南下，自己勸他過年快到了，屆時再下來就好，但兒子說想到安平拜拜，順便帶孩子逛老街，便不再阻止，沒想到竟然意外救了人，若是再晚個10分鐘，腦部受損機率很高。記者詢問副市長，有沒有稱讚兒子？姜淋煌表示，「有啊，他覺得沒什麼，就剛好去遇到就自然去救，不當做一回事」。



廟方為了避免類似事件發生，召集工作人員邀請專業人員指導CPR。（圖／廟方提供）

更多三立新聞網報導

親姊妹共侍！64歲吊車大王「擁4妻14子女」：體力好1天3次，女生易受孕

吃牛排疑「2人想坐4人桌」遭拒！嘉義男怒推倒女店員 鄰客看不下去參戰

警界彭于晏功獎居冠⋯遭檢舉「縱放正妹」滑旅館5hrs！內部原以為遭設局

台南彭于晏正面照曝光！昔日戰神翻車淪「包庇正妹色警」 從警6年喊卡

