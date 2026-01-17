安平媽祖盃足球邀請賽 8隊切磋

幼兒園組競賽，小選手充分享受足球賽事。（安平區公所提供）

記者王勗∕台南報導

為提倡全民體育、推廣足球運動，安平區公所與安平開台天后宮、台南市議會、石門國小、安中社區發展協會十六日舉辦南市議長盃暨第十四屆安平媽祖盃五人制足球邀請賽，邀集南市國小八支勁旅享受運動。

五人制足球場地不限室內、外，能更靈活體驗足球樂趣，目前也是國際足總正式認可的足球比賽型式。本次賽事邀集南市國小中、高年級各四隊隊伍，經一連串賽程角逐，高年級組一至四名分別為勝利國小、佳里國小、石門國小及文化國小；中年級組一至四名分別為勝利國小、文賢國小、石門國小和九份子國小。十七日另舉辦幼兒園組別競賽，小選手也充分享受足球的樂趣。

安平開台天后宮主委盧友禮強調，安平媽祖盃足球邀請賽，實有賴「安平媽祖」的庇佑，讓每一屆活動都能平安順利、圓滿完成。