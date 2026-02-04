安平歲末送愛長者 發放物資義剪

安平區公所四日會同菩薩社區發展協會共同辦理送暖活動，關懷安平地區獨居長者，匯聚愛心送上新年祝福。(安平區公所提供)

記者王勗∕台南報導

安平區公所四日會同菩薩社區發展協會共同辦理送暖活動，關懷安平地區獨居長者，匯聚愛心送上新年祝福。本次歲末送暖籌集多項民生物資及愛心團體資源分送長者外，現場也辦理健康講座、義剪服務等，區長蕭泰華表示，安平歲末寒冬送暖已連續舉辦廿二年，也希望號召社會各界共同關懷弱勢家庭及獨居長者。

安平區公所表示，本次除發放愛心物資外，活動現場也準備熱食供長輩品嘗，期盼在寒冷天氣中為長者送上滿滿溫暖，也希望長者接受義剪後能清爽迎新年。安平區公所里幹事、社區照顧關懷據點及菩薩社區發展協會志工等，平時也會定期探訪轄內列冊獨居長者，寒流期間也將加強訪視與關懷，提供低溫保健宣導及必要協助，展現持續守護長者的用心與決心。

區長蕭泰華強調，安平歲末寒冬送暖已連續舉辦廿二年，未來也將持續推動下去，藉由活動也希望倡導尊老、愛老的社會關懷意識，安平區公所也將持續結合民間資源，深化公私協力，推動各項關懷獨居長者服務，溫暖守護每一位高齡長者。