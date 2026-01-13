安平港去年僅一艘郵輪停靠

港務公司統計，一一四年台灣地區各港口國際郵輪進出計五六七艘次，旅客通關達一一五萬六千七百人次。（台灣港務公司提供）

記者傅希堯、林雪娟∕綜合報導

根據台灣港務公司的統計，一一四年國際郵輪來台達五六七艘次，搭載旅客數約一一五萬六千七百餘人次，已恢復並超越疫情前水準，然而，其中只有一艘郵輪停靠安平港，進港、出港口各計算一艘次，停靠兩天其搭載旅客通關僅六百人次。台南市政府表示，奧德賽號郵輪日前首度停靠安平港，進行兩天一夜台南遊，觀旅局已接洽，今年度將至少有二至三艘國際郵輪來台南，將台南觀光推向國際舞台。

台灣港務公司表示，郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦，透過郵輪獎勵與優惠措施、海外行銷及航商合作，一一四年國際郵輪達五六七艘次，旅客約一一五萬六千七百餘人次，其中基隆港有四三六艘次，進出旅客九九萬三千餘人，高雄港有九十五艘次，旅客十四萬二千三百餘人，而安平港只有一艘郵輪靠泊。

台灣港務公司表示，一一四年持續推動港口永續發展，七大國際商港全數取得歐洲生態港認證，安平、基隆、蘇澳、台中並通過複評，高雄港洲際商港區完成太陽能與儲能設施建置，並導入智慧微型電網，透過節能設備更新、溫室氣體盤查及推動工程減碳等措施，持續提升港口環境韌性與永續管理成效。

另外，挪威船級社公布二０二五年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第九名，但這並不是僅計算港口貨櫃吞吐量，而是加權計算了連結性與顧客價值、生產力、永續性、賦能與全面性影響等多項指標後的結果，如僅依據港口吞吐量排名，二０二四年高雄港是以九二二萬八千ＴＥＵ排名世界第二十一名。