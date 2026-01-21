安平港喜迎三井海洋郵輪「海洋富士號」首航

2026年安平港迎接第一艘首航國際郵輪「海洋富士號」。（圖：高雄港務分公司提供）

▲2026年安平港迎接第一艘首航國際郵輪「海洋富士號」。（圖：高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司表示，二○二六年新春伊始，隸屬三井海洋郵輪的國際郵輪「海洋富士號」（Ocean Fuji），於今（廿一）日上午八點首度靠泊安平港，帶來五百三十九名國際旅客及船員，成為今年第一艘首航安平港的國際郵輪，為臺南郵輪觀光揭開嶄新序幕。

為表達誠摯歡迎，高雄港務分公司特別以象徵祝賀的噴水儀式迎接海洋富士號首次到港，並由副總經理陳中龍代表致贈首航紀念牌，展現對三井海洋郵輪的高度重視。此次靠泊也是繼一一四年九月二十日住宅郵輪「奧德賽號」首航安平港後，再次迎接國際郵輪，展現安平港推動郵輪觀光的重要成果。

海洋富士號為中小型精品郵輪，屬巴哈馬籍，總噸數三萬二千四百七十七噸，船長一百九十八點二公尺、船寬二十五點六公尺、吃水六點四公尺，可搭載四百五十八名旅客。該輪以精緻服務與深度旅遊為特色，航程設計結合在地文化體驗。此次旅客可就近造訪安平古堡、安平老街、赤崁樓等知名景點，深入感受臺南深厚的人文底蘊與城市風貌，進一步帶動地方觀光與相關產業發展。原訂下一站靠泊臺中港，惟因近日風勢偏強，基於航行安全與旅客舒適考量，經船方評估後改靠基隆港。

高雄港務分公司指出，三井海洋郵輪隸屬日本三井集團，長期深耕亞洲及國際郵輪市場，致力融合日式細緻服務與在地文化體驗，旗下郵輪以舒適船艙、精緻餐飲及文化主題航程深受國際旅客肯定。

為讓旅客一上岸即感受安平港的熱情，高雄港務分公司攜手臺南市政府觀光旅遊局，安排戰鼓、舞旗及電音三太子等傳統藝陣迎賓表演，現場氣氛熱烈。臺南市長黃偉哲也親臨碼頭迎接，致贈芒果乾與觀光文宣，熱情推廣臺南觀光。

另，高雄港務分公司與港區CIQS相關單位通力合作，於郵輪靠泊期間提供高效、順暢的通關服務，確保旅客進出港作業安全無虞，展現臺灣港口專業接待能量，為新年度國際郵輪觀光注入更多動能。