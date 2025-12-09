安平產業園區啟用50週年 賴總統與黃偉哲感謝安平產業園區對台灣經濟發展的貢獻

記者許旗成/台南報導

安平產業園區啟用至今已滿50週年，今(9)日台南市安平產業園區廠商協進會特地舉辦聯歡晚會，賴清德總統與台南市長黃偉哲亦親臨晚會，為廠區廠商加油勉勵，同時也為安平產業園區的成就與貢獻致意並表達感謝。



賴清德總統首先對於安平產業園區內的所有企業表達感謝，他表示50年來企業投資為台南創造許多就業機會，而穩定的就業也讓社會更安定，對於台南的經濟發展有卓越的貢獻。同時，賴總統也對於黃偉哲市長所率領的市政團隊表達肯定，強調正因為市政團隊卯足全力、促進投資，滿足廠商設廠的需求條件，才能讓台積電再次決定在台南投資設廠，市政府的努力居功厥偉。

另外，因應台美的關稅談判對中小企業的影響，中央政府如何輔導中小企業度過難關，賴總統也加以說明，他表示政府為強化中小企業的韌性將提出930億的韌性特別預算，協助中小微型企業在金融協助、安定就業、創新研發與拓展國際市場上邁進，而未來政府也將持續幫助中小企業進行數位轉型、淨零轉型及開拓國際市場上努力。而賴總統的詳細說明，也引來現場企業界的熱烈掌聲。

市長黃偉哲表示，今日是安平產業園區歡慶50歲的生日，安平產業園區是南台灣產業的一個發展重鎮，是引領南台灣經濟，更是幫助台灣經濟發展一個重要的火車頭，從賴總統擔任市長的時候開始，市府一年至少舉辦二次產業園區理事長會議，協助廠商解決投資的問題。另外，只要是投資台南超過2億元的案子，市府也會每個月舉辦投資彙報，用單一的窗口、聯合的服務協助廠商進駐台南、加速投資，希望讓所有的企業都能在台南安穩的扎根投資。未來市政府也一定全力在基礎設施及行政協助上，跟所有廠商一起努力，來打造安平產業園區成為台灣重要經濟重鎮，開創新的紀元。

南市府表示，安平工業區從民國64年開發完成迄今已有近600家廠商進駐，年產值近千億，就業人數近1萬5千人，並帶動了鄰近地區快速發展，包括碳佐麻里及誠品百貨進駐南區，也為台南帶來一波新的經濟發展，感謝安平產業園區廠商協進會長期以來與市府攜手對產業的投入與貢獻。

安平產業園區廠商協進會於民國105年2月成立，除作為政府與業者之間政令宣達與意見溝通之橋樑、處理業者共同事務及共謀園區事業穩健發展外，也積極召募會員，讓園區的發展更為穩健踏實，迄今已有近500家會員廠商。

南市府強調，未來將與中央持續合作，提升工業區公共設施機能與交通便捷性，改善投資環境，進而提升廠商投資意願，擴大生產，希望為南市創造更多就業機會；另外也感謝協進會擔任市府與區內各廠商的橋樑，建立良好的溝通管道，讓市府更能掌握工業區廠商之經營需要，產業更加活絡，營造更優質的投資環境。

今日的晚會冠蓋雲集，除了賴清德總統親臨以外，經濟部次長賴建信，安平產業園區內各家廠商，立法委員林俊憲、陳亭妃，市議員李啟维、蔡麗青、蔡筱薇、沈震東、朱正軒、林依婷，以及各議員服務處代表到場，氣氛熱鬧。