安平產業園區啟用50週年 賴總統：全力協助中小微型企業升級轉型

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德今（9）晚出席「臺南市安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」，感謝產業先進長期耕耘，使園區成為國家經濟發展的重要支柱。賴總統指出，面對美國對等關稅、全球競爭與雙軸轉型等挑戰，政府啟動930億元產業支持方案，全力協助中小微型企業升級轉型；同時推動南科、沙崙與安平產業園區的鏈結，盼和業界共同努力，讓臺南持續進步。

賴總統今晚前往臺南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」。賴總統致詞表示，談及國人關切的美國對等關稅議題，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全去跟美國進行談判，希望能平衡臺美貿易逆差，也希望臺灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。除了與美談判爭取最好的關稅待遇，行政院也提出930億元的支持方案，協助受到對等關稅衝擊的所有產業。

廣告 廣告

賴總統提到，為了做到周延，他與行政院長卓榮泰分別至臺灣各個城市與不同產業進行座談，聽取大家的意見。經費規模由880億元提高到930億元，提供四個面向的協助。第一，金融支持，提供外銷貸款優惠保證、給予利息補貼、信用保證。第二，安定就業，提供薪資差額補貼，避免員工不必要的資遣。第三，研發與升級轉型補助；第四，開拓多元國際市場。

賴總統強調，政府非常重視中小微型企業，因此上任後要求經濟部、國發會提出對策幫助中小微型企業，每年都編列100多億元預算，第一是協助中小微型企業落實數位轉型、導入人工智慧，希望在2040年之前，讓臺灣的中小微型企業導入人工智慧；第二，協助淨零轉型，經濟部將提供大資料庫予中小微型企業，降低生產製造的碳足跡；第三，在國際上持續協助中小微型企業打入美國及國際市場。行政院將透過金融協助與利息補貼、信用保證貸款、單一窗口，來達到上述三項目標。

賴總統今晚出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」。（總統府提供）

賴總統指出，面對美國對等關稅、全球競爭與雙軸轉型等挑戰，政府啟動930億元產業支持方案，全力協助中小微型企業升級轉型。（總統府提供）